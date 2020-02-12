Выборы в Ошский городской кенеш назначены на 12 апреля 2020 года. По словам студентов, у них начали собирать паспорта и пытаются купить их голоса.

Студент, который учится в одном из университетов Оша, отправил «Клоопу» скриншот переписки в WhatsApp мессенджере. В данной переписке неизвестный человек просит студента проголосовать за кандидата по имени Апсейит Каримбеков и обещает, что ему «дадут 1000 сомов». Кроме этого человек просит паспорта, чтобы отвезти их в паспортный стол.

Очевидно имеется в виду Абдисаит Каримбеков — депутат Ошского горкенеша от партии «Онугуу-Прогресс». Ранее он работал помощником депутата Жогорку Кенеша от фракции «Республика-Ата Журт» Жыргалбека Саматова.

Журналисты «Клоопа» пытались связаться с Каримбековым, но его помощник сообщил, что депутат находится за границей и отказался давать комментарии.

В «Клооп» обратился еще один студент и рассказал, что в их университете собирают паспорта, а «тех, кто не дает, обещают завалить на сессии».

«Собирают паспорта и ставят на учет в городе», — рассказал он.

Ранее кыргызские СМИ сообщали о том, что перед выборами в университетах собирать паспорта студентов. Студент на видео, который захотел остаться анонимным, сообщил о том, что требования собирать паспорта поступило со стороны «руководства университета».

«Требуют [собрать паспорта] кураторы, деканы нашего учебного заведения. Взамен обещают “хорошие оценки по предметам и поход в чайхану”. А что они требуют от нас? Сказали “в обязательном порядке собрать паспорта”. Но мы пока паспорта не давали. К нам поступают и другие предложения вроде “пока никому не давайте паспорта, мне будете сдавать”. Говорят что “сессия на носу, поможем”. Есть те кто обещают деньги», — сказал один из студентов.

Сотрудник Государственной регистрационной службы Адилет Бейшеналиев сообщил, что с 1 января по 10 февраля текущего года в Оше встали на учет уже около 30 тысяч человек.

Юрист Маратбек Сакавидин уулу утверждает, если во время подготовки к выборам выяснят, что кандидат покупает голоса избирателей, то регистрация кандидата будет аннулирована.

«Если эти факты [подкупа голосов] подтвердятся, то можно обратиться в Центральную избирательную комиссию. ЦИК будет рассматривать вопрос об отзыве мандата кандидата [с выборов в местный кенеш]», — говорит он.

В законе «О выборах депутатов местных кенешей» прописано, что кандидат в местный кенеш или его близкие, уличенные в подкупе голосов привлекаются к уголовной или иной ответственности. В статье «Подкуп голосов избирателей» уголовного кодекса, человеку подкупающему голоса избирателей может грозить до 2,5 лет лишения свободы.

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