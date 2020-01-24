Депутат от партии «Бир бол» Алтынбек Сулайманов дал интервью руководителю пресс-службы парламента Ибраиму Нуракуну уулу и высказался о подкупе голосов. Точнее о том, как правильно продавать голоса, чтобы в парламент пришли умные люди.
«Однозначно, на [грядущих] выборах будут продавать и покупать голоса. Если продавать голоса, то хотя бы не за 1 000 сомов, а за 10-20 тысяч сомов. Это в десять раз дороже, автоматически мандаты стоимостью 300 тысяч станут стоить 3 миллиона долларов. Таким образом, избиратели накажут олигархов и это поспособствует приходу в парламент образованных людей, которые голоса не покупают»
По словам Сулайманова, он не верит в то, что если сказать людям, чтобы они не продавали голоса, они действительно остановятся. Политик считает, что голоса будут продавать и дальше. Поэтому он советует продавать голоса подороже.
В качестве доказательства политик привел собственный расчет — умножил 5 лет на количество дней в году и получил 1800 дней. А потом разделил полученные дни на сумму, выплаченную за купленный голос — 1000 сомов.
» В день даже сома не выходит», — сказал депутат. Логика появления в парламенте образованных людей после продажи голосов за большую сумму все же не очень понятна.