«Однозначно, на [грядущих] выборах будут продавать и покупать голоса. Если продавать голоса, то хотя бы не за 1 000 сомов, а за 10-20 тысяч сомов. Это в десять раз дороже, автоматически мандаты стоимостью 300 тысяч станут стоить 3 миллиона долларов. Таким образом, избиратели накажут олигархов и это поспособствует приходу в парламент образованных людей, которые голоса не покупают»