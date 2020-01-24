В Узгенском районе Ошской области по подозрению в продаже ребенка задержали двух женщин. Милиция сообщила, что 23-летняя девушка пыталась продать новорожденного за 5 тысяч долларов. Ей помогала посредница — подруга ее матери.

Пресс-секретарь УВД Ошской области Жениш Аширбаев сообщил «Клоопу», что сейчас младенец находится в Доме ребенка. По его словам, девушка решила продать новорожденного, «чтобы скрыть внебрачного ребенка».

Милиция начала досудебное производство по статье «Торговля людьми». Мать ребенка была помещена под домашний арест, а посредница водворена в СИЗО на два месяца.

Пресс-секретарь Ошского областного суда Бекзат Осмонкулов объяснил, что при избрании меры пресечения девушке суд учел состояние ее здоровья и наличие у нее еще двух детей. Посредница была водворена в СИЗО ввиду её имеющейся судимости.

Это не первый случай попытки продажи детей родителями. В июле прошлого года была задержана 22-летняя жительница Узгенского района, которая пыталась продать своего месячного младенца за 30 тысяч сом.