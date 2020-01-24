Пресс-секретарь ГУВД Оша Замир Сыдыков сообщил «Клоопу», что трое задержанных подозреваются в похищении 22-летней девушки.

Девушку силой затолкали в машину 22 января, когда она вышла в магазин. О похищении сообщили в милицию ее родители.

«Девушка сейчас находится рядом с родителями. Подозреваемые были знакомы с девушкой. По закону им грозит [минимально] 5 лет тюрьмы», — сказал Сыдыков.

Двое из подозреваемых — жители города Ош, третий — гражданин Таджикистана. Начато досудебное производство по статье «Похищение человека в целях для принудительного вступления в брак». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

По Уголовному Кодексу, похищение человека для принудительного вступления в брак наказывается лишением свободы от 5 до 7 лет. За похищение несовершеннолетней предусмотрен лишение свободы от 7,5 до 10 лет и штраф до 200 тысяч сомов.