«Люди стараются шутить, не все воспринимают то, что происходит, серьёзно. Но лично я чувствую себя в каком-то апокалипсисе», — рассказывает студентка Анжелика Зудина. Девушка учится в городе Ухань, который китайские власти 23 января закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.

«В социальных сетях все друг друга подбадривают — мол, в основном заболевают люди среднего возраста и старше. А мы молодые — переживём. Паника маленькая, но есть. Общественный транспорт не работает, — продолжает Анжелика. — Сегодня предупреждали, что в городе будут что-то распылять, поэтому с 16:30 до 21:00 нельзя выходить на улицу. Но я из дома и так почти не выхожу».