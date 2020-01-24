Журналистка Канышай Мамыркулова и гражданский активист Самат Алиев подали иск на вице-премьер-министра Жениша Разакова в Первомайский районный суд. Об этом на своей странице заявила сама Мамыркулова.

«Вместе с гражданским активистом Саматом Алиевым мы подали иск на вице-премьер-министра Жениша Разакова в Первомайский районный суд города Бишкек. Народ и проблемы границы — не игрушка…», — написала Мамыркулова.

Причиной иска стало высказывание Жениша Разакова о том, что митинг в поддержку задержанных 4 жителей села Кок-Таш, прошедший 13 января в Бишкеке, был «проплачен». Митинги в поддержку задержанных проходили дважды в середине января одновременно в Бишкеке и Баткене.

Мамыркулова участвовала в митинге и требунт 5 миллионов сомов за «оскорбление чести и достоинства».

Ранее за баткенцев заступался депутат Жанар Акаев. Он говорил, что вице-премьер должен принести свои извинения.

«В такой холод они стояли на улице, чтобы власти решили проблему на границе. А тут их обвиняют в продажности. Разаков немедленно должен извиниться перед ними или должен уйти с должности», — сказал Акаев.

В период с 9 по 12 января на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт между гражданами двух стран. В ходе расследования причин конфликта было задержано четыре кыргызстанца — их подозревают в «незаконном обороте оружия» и «организации массовых беспорядков».

В ответ их жители Кок-Таша перекрыли дорогу Ош—Баткен—Исфана, требуя освобождения задержанных. В тот же день властям удалось убедить жителей открыть дорогу. Двое из задержанных были выпущены под домашний арест, остальные задержанные остались в СИЗО.