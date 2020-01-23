Бишкекчанин Михаил Дудин снял с дрона видео замёрзшего водохранилища Орто-Токой.

«Невероятно красивый лед на Орто-Токойском водохранилище. Чистая вода и мороз создают потрясающие узоры», — пишет он на своём канале в Ютубе.

Орто-Токойское водохранилище находится на реке Чу, на границе Иссык-Кульской и Нарынской областей. Это первое водохранилище, построенное в Кыргызстане. Его длина составляет около 18 километров.

Зимой оно привлекает людей, в первую очередь, своим ледяным покровом. К тому же, до него легко добраться из Бишкека — дорога занимает около четырёх часов, а водохранилище располагается прямо у трассы, связывающей столицу с Нарыном.

По словам Амана Касымова из бишкекского турагентства «Перспектив Трэвел», еженедельно на Орто-Токой приезжает около тысячи человек.

«Они делают красивые фотографии на фоне водохранилища и гор, но ходить по льду нельзя — он очень тонкий, и льдом покрывается только побережье» — говорит Аман Касымов.