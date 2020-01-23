Уроженец Кыргызстана, гражданин России Нурлан Муратов, рассказал на заседании суда, что его заставили дать признаться в убийстве полицейского под давлением в СИЗО. Об этом сообщает «Медиазона» из зала Мосгорсуда.

Нурлан Муратов обвиняется в убийстве 23-летнего полицейского Александра Райского на станции московского метрополитена «Курская» в ночь на 3 сентября 2018 года.

По словам адвоката Нурлана Муратова Алексея Толстых, В СИЗО на уроженца Кыргызстана давили и говорили, что в соседних камерах находятся его родственники. Их угрожали арестовать их, если мужчина не возьмет вину на себя.

По информации «Медиазоны», давление на Муратова обсуждали в суде, но до прихода присяжных. Судья запретил обсуждать при присяжных давление на обвиняемого.

В ночь со 2 на 3 сентября на московской станции метро «Курская» от огнестрельного ранения погиб 23-летний полицейский Андрей Райский.

По версии следствия, в ту ночь Райский остановил незнакомого мужчину для проверки документов. После этого они вместе зашли в туалет — следствие считает, что там мужчина убил полицейского.

3 сентября Mash, а также издание «Московский комсомолец» опубликовали имя подозреваемого — Нурлан Муратов.

Сам подозреваемый рассказал, что полицейский позвал его в туалет и там застрелился. Муратов говорит, что испугался стрельбы, рассказал о уборщице метро, что в туалете лежит труп и уехал с места происшествия.

Российские СМИ распространяли информацию о том, что Муратов проходил службу в армии Кыргызстана и участвовал в столкновениях с боевиками Исламского движения Узбекистана в Баткенской области в 1999 году. После этого у него якобы начались «проблемы с психикой». Газета «МК» пишет, что Муратов получил российское гражданство в 2010 году, жил в Оренбурге, а потом переехал в Москву.

В Генеральном штабе Кыргызстана эту информацию не смогли подтвердить.

«Нам надо поднять архивы, документы. На это нужно пару дней», — сказали в пресс-службе.