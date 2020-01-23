Полномочный представитель Правительства в Баткенской области Акрам Мадумаров 22 января посетил педагогический институт БатГУ в городе Кызыл-Кия и раскритиковал преподавателей за отсутствие галстука.

«Человек сперва должен начать с себя. Я встретился со всеми преподавателями. Обратите внимание на ваш внешний вид, ни у одного нет галстука. […] Вот ваш директор в костюме. А где ваш? Вы не выглядите как учителя. Как вы можете быть примером для студентов?» — спросил он.

Преподаватели в ответ сказали, что они носят галстуки во время занятий, но сняли их в связи с ремонтом здания учебного заведения.

Преподавателей отчитал и ректор БатГУ Абдивап Зулпуев, заявив, что предупреждал их за два дня о приезде чиновника.

Кыргызские чиновники нередко считают возможным критиковать людей за, по их мнению, неподходящую одежду.

В январе прошлого года депутат Алмазбек Токторов и вице-спикер Мирлан Бакиров на заседании парламента раскритиковали главу Агентства начального профессионального образования Талантбека Тынысова за то, что он пришел на заседание в свитере. После возмущения общественности вице-спикер был вынужден извиниться перед чиновником.

Жылдыз Мусабекова

А депутатка Жылдыз Мусабекова на одном из заседаний заявила, что «учителя в селах похожи одеянием на доярок и пастухов» и предложила учить их правильно одеваться.