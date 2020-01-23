«Недовольных сегодняшней реальной жизнью надо отправлять туда [на Памир] на неделю. Возможно, их взгляды на жизнь поменяются после того, как они увидят, как трудно там живется и почувствуют это на себе», — заявил Бакиров.

Вице-спикер Мирлан Бакиров не только послал недовольных кыргызстанцев в афганский Памир, но и заявил, что правительство проводит работу по переселению афганских кыргызов на свою историческую родину в Кыргызстан.

«В 2013-2014 годах мы большой экспедицией съездили на Памир и ознакомились ситуацией с места событий. С тех пор правительство проводит работы по переселению граждан, Кыргызстан показал, что готов помочь кыргызам, которые там живут», — сказал Бакиров

Власти уже привозили в Нарын памирцев, однако большинство вернулись назад в Афганистан и были недовольны условиями проживания в Кыргызстане.

Переселять памирских кыргызов из Афганистана в Нарын начали в конце 2017 года. Власти обещали, что окажут им медицинскую помощь и помогут получить образование. Однако государство не создало нормальных условий для семей-переселенцев.

Спустя полгода большинство семей уехали домой на каникулы и не вернулись в Кыргызстан — они заявили, что разочаровались в жизни на исторической родине. Уже уезжая они рассказали журналистам о том, что жили в амбарах в тяжелых условиях и пасли скот.

Часть памирцев осталась в Нарыне. Одной из семей приходилось зарабатывать на жизнь сбором коробок на базаре.

Кыргызстан регулярно отправляет экспедиции на афганский Памир, чтобы обеспечить этнических кыргызов лекарствами и предметами быта.

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