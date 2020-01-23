Фото: «Сейчас KG», Талант

В телеграм-канале «Сейчас KG» опубликовали фотографию из парка Ынтымак, который торжественно открывал президент в конце лета. На фото видно, что 11 лошадей в парке гуляют и жуют траву . В мэрии сообщили, что сотрудники муниципалитета уже съездили в парк, но не застали в нем животных.

Территориально парк Ынтымак — часть парка Ататюрк, одного из самых больших в Бишкеке. По правилам Ататюрка, выпас скота в парке запрещен.

Строительство нового парка Ынтымак началось в апреле прошлого года и обошлось в 82 миллиона сомов.