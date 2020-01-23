Полномочный представитель Правительства в Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев 22-января был освобожден от занимаемой должности. Вместо него полпредство возглавил Нурболот Мирзахмедов, который до назначения руководил МЧС.

Мэр, депутат, полпред

Кыянбек Сатыбалдиев

Кыянбек Сатыбалдиев был полпредом Джалал-Абадской области с октября 2016 года. До этого он был депутатом шестого созыва Жогорку Кенеша от фракции СДПК. До депутатства два года возглавлял город Майлуу-Суу.

В середине января полпредству в Джалал-Абадской области пришлось опровергать, что Кыянбек Сатыбалдиев имеет виды на руководство «Кыргызнефтегаза». Об интересе чиновника в эфире «7 канала» рассказали руководители предприятия. После опровержения полпредства телеканал пообещал дать Сатыбалдиеву час времени для освещения своей точки зрения.

Аким, министр, полпред

Нурболот Мирзахмедов

Новый полпред Джалал-Абадской области Нурболот Мирзахмедов руководил МЧС с апреля 2018 года. До этого он работал аудитором Счетной палаты и девять лет был в руководстве Сузакского района Джалал-Абадской области. Карьеру в госслужбе начинал в том же районе с должности делопроизводителя налоговой.

Последний год работы в МЧС у Мирзахмедова сопровождался скандалами — его советник был задержан по подозрению в коррупции, а сам министр был вынужден сообщить о возможном хищении на подведомственном МЧС предприятии.

Автор: Маратбек Иманкулов