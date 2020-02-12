Замглавы Государственной таможенной службы Султан Мамасадыков сообщил о том, что в отношении офицера ГТС Эркинбека Айдарова проводится служебное расследование.

«В отношении сотрудника, который подозревается в причастности к вывозу из страны денежных средств, ведется служебное расследование», – сказал Мамасадыков.

Эркинбек Айдаров упоминается в совместном журналистском расследовании радио «Азаттык», «Клоопа» и OCCRP.

Он работает инспектором на железнодорожном пункте таможни на юге Кыргызстана. По словам Саймаити, Айдаров состоял в сети теневых курьеров, вывозивших для него деньги, в том числе деньги семьи Абдукадыр.

Согласно одной из таможенных деклараций, представленных Саймаити, Эркинбек Айдаров перевез 715 200 долларов во время поездки в Турцию 25 марта 2016 года. Происхождение денег, согласно заполненной таможенником форме, это его доход.

Но, согласно кыргызскому бизнес-реестру, он не владеет ни одной компанией, которая могла бы принести ему такие доходы. Его официальная зарплата госслужащего составляет меньше 200 долларов в месяц и тоже не может объяснить наличие таких больших сумм.

В коротком интервью Эркинбек Айдаров опроверг то, что когда-либо работал курьером. «Я ничего об этом не слышал. Я ничего не знаю», — сказал он и повесил трубку.

Связи Абдукадыра во власти

Хабибулла Абдукадыр является предпринимателем уйгурского происхождения из Китая. Через своего доверенного человека он смог приобрести предприятие «Форум», которое принадлежало бывшему президенту КР Алмазбеку Атамбаеву.

Рассказывал об этом и сам бывший глава государства. И появившаяся в Интернете фотография, где Атамбаев стоит в обнимку с Абдукадыром, свидетельствует о том, что они хорошо знали друг друга и тесно общались.

Нынешний президент КР Сооронбай Жээнбеков также признавал, что знаком с этим человеком, но заверил, что у него «нет бизнес-интересов» с Хабибулой Абдукадыром.

Ранее сообщалось, что Хадир Маймайтили, родной брат Хабибулы Абдукадыра, и супругами Райымбека Матраимова Уулкан Тургунова в партнерстве возводят многоэтажное здание в престижном районе Дубая.

Помимо этого совместные бизнес-интересы имеются у Абдукадыра также с родственниками главы финансовой полиции КР Бакира Таирова — зять чиновника и его золовка состоят в компании «Терек-Сай жаштары», которая выиграла право на разработку Кассанского сурьмяного месторождения в Чаткальском районе.