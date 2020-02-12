Подозреваемый в убийстве спецназовца «Альфа» Усенбека Ниязбекова Рысбек Карыпбек уулу написал обращение главе Центра по предотвращению пыток Нурдину Сулайманову и омбудсмену Токону Мамытову.
В своем обращении Карыпбек уулу сообщил, что 10 августа прошлого года его задержал сотрудник главного управления МВД Эмирлан Султаналиев. По его словам, милиционер избил его и заставил на камеру признаться в убийстве спецназовца.
«В тот же день Эмирлан Султаналиев в здании МВД избил меня и под угрозами заставил рассказать автобиографию. Все это он снял на видеокамеру своего мобильного телефона», — сообщил он.
Карыпбек уулу заявил, что через несколько дней это видео распространилось в социальных сетях и до сих пор размещено на Youtube.
«Если такие действия Султаналиева Эмирлана незаконны, то я прошу вас дать этому юридическую оценку и помочь привлечь данного сотрудника к ответственности по всей строгости закона», — написал он в своем обращении.
На момент публикации материала нам не удалось получить комментарии от Национального центра по предупреждению пыток и омбудсмена.
Убийство Ниязбекова
Замначальник службы спецназначения ГКНБ «Альфа» Усенбек Ниязбеков погиб ночью 7 августа, в первый день штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше.
Уже 14 августа СМИ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Ниязбекова. Позже, жена подозреваемого обратилась к президенту с просьбой разобраться в событиях в Кой-Таше.
По версии ГКНБ, спецназовца убили, предположительно, из снайперской винтовки. От ранения его не спас даже бронежилет.
Ниязбекова посмертно наградили медалью «Эрдик». У него осталось шестеро детей.