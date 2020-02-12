Антикоррупционная служба выявила «коррупционную схему по ввозу товаров» – контрабанду товаров, которые ввозили из ЕАЭС в Кыргызстан. Были ввезены товары на 127 миллионов сомов, при этом не уплатили налогов на сумму более 15 миллионов сомов.

АКС сообщила, что по этому делу был задержан сотрудник Финпола – Финпол же утверждает, что задержанный уже год не работает в ведомстве. Начато досудебное производство по статье «Коррупция». Чиновника водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Контрабанда в Кыргызстане

Несмотря на то, что парламент признал удовлетворительной борьбу с контрабандой в Кыргызстане, в стране то и дело возникают скандалы, связанные с незаконным ввозом товаров и неуплатой налогов и пошлин. В том числе эту тему не раз поднимали сами депутаты. Власти пообещали усилить борьбу с контрабандой.

В 2019 году о масштабной коррупционной сети рассказали журналисты в расследовании «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути». В журналистском расследовании приводились документы и свидетельства, доказывающие, что Кыргызстан был пунктом, через который в ЕАЭС ввозили контрабанду, недоплачивая налоги и пошлины.

По документам товары реализовывали в Кыргызстане, на деле же вывозили в Россию и Казахстан. Деньги, не попавшие в казну в виде налогов, оставались у контрабандистов – после их отмывали и незаконно вывозили из страны.

А в 2018 году в Казахстане был задержан кыргызский депутат Дамирбек Асылбек уулу – правоохранительные органы назвали главарем ОПГ, которая занималась контрабандой. Его осудили на 10 лет.

Авторка: Элана Батырбекова

Редактура: Айдай Иргебаева

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