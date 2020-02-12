Райкуль Жапарову объявили в международный розыск — ее подозревают в «отмывании преступных доходов». Сообщается, что Жапарова покинула страну еще шесть лет назад, перед тем как Октябрьский районный суд вынес ей приговор.

Тогда суд заочно приговорил её к 7 годам лишения свободы по статьям «Соучастие в преступлении» и «Легализация (отмывание) преступных доходов».

В 2015 году Бишкекский городской суд дополнительно предъявил обвинения по статьям «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций» и «Мошенничество». Суд приговорил её к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретил заниматься банковской деятельностью сроком на 3 года.

Райкуль Жапарова занимала должность председатель правления банка «Иссык-Куль». Бывший председатель банка «Иссык-Куль», Болот Байкожоев обратился в генпрокуратуру с заявлением о рейдерском захвате банка.

По информации правоохранительных органов, рейдерский захват совершил Максим Бакиев — один из сыновей второго беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Жапарова получила должность председательницы банка после того, как Бакиев совершил рейдерский захват. После революции 2010 года вся семья покинула Кыргызстан — Максим Бакиев живет в Великобритании, предположительно в поместье графства Суррей, которым владеет.

Только после ухода Бакиевых о рейдерском захвате сообщили в Генпрокуратуру, которая возбудила дело о легализации преступных доходов.

Редактура: Айжамал Джаманкулова, Айдай Иргебаева