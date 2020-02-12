Пресс-служба Государственной пограничной службы сообщила, что в пунктах пропуска по всему периметру границы осуществляется контроль граждан, особенно посетивших КНР в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года.

Фото: Государственная пограничная служба

Минздрав с учетом рекомендаций ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) подготовил программу по профилактике коронавируса. Согласно ей, все прибывшие в Кыргызстан проходят термометрию и лабораторное исследование образцов из верхних дыхательных путей.

Фото: Государственная пограничная служба

По информации ГПС, граждане Китая помимо проверки помещаются в обсервационные помещения для прохождения карантина. Граждане Кыргызстана, прибывшие из КНР, также находятся в санитарно-карантинных пунктах, где проходят всестороннее обследование.

Во всех пунктах пропуска установлены дезинфекционные барьеры и проводится дезинфекция транспортных средств.

Фото: Государственная пограничная служба

Министерство здравоохранения также сообщило о том, что с 28 января в Кыргызстан прибыло 634 человека. Из них 552 находятся под наблюдением врачей в домашних условиях, еще 82 – на карантине в медучреждениях.

«Тех, кто приехал непосредственно из Ухани, положили на обсервацию. Их 18 человек. Всех, кто прибыл из КНР, проверяют несколько дней на наличие температуры. На сегодня лиц с подозрением на коронавирус нет», — сообщили в ведомстве.

В связи со вспышкой коронавируса в Китае Минздрав открыл горячую линию при департаменте эпидемиологической службы. Получить консультацию можно по телефонам: 0312323055, 0312323202, 0550033607.

Китайский город Ухань в провинции Хубэй стал очагом распространения ранее неизвестного коронавируса. На сегодняшний день от болезни погибло по меньшей мере 1100 человек, насчитывается более 45 тысяч случаев заражения, однако, около 5000 человек были вылечены.

Власти Китая закрыли Ухань с населением более 11 млн человек на карантин, в городе отменены железнодорожные и авиарейсы, а также внутригородской транспорт.

Почти все случаи заражения новым вирусом зафиксированы на территории Китая, однако заболевшие выявлены и в других странах, в том числе в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Малайзии, Южной Корее, Тайване, Непале, Кот-д’Ивуаре, России, Соединенных Штатах, Австралии и нескольких странах Европы.

31 января ВОЗ объявила вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения.

Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе разработал сервис с постоянно обновляющейся статистикой распространения коронавируса – Wuhan Coronavirus (2019-nCoV) Global Cases (by Johns Hopkins CSSE).

В ней можно просмотреть количество зараженных и умерших от болезни, а также степень ее распространения по странам мира.

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