Игра в лица. Подробно об использовании чужих фото

Давайте посмотрим, что пишут фейки — и чьими фото они прикрываются.

Фейк Aselya Sary был создан 13 июля 2019 года. В качестве аватарки использует чужие фотографии, среди которых фотография якутянки Сарданы Макаровой.

Слева — аккаунт фейка в фейсбуке, справа — аккаунт Саарданы Макаровой в ВКонтакте

Сардана Макарова раньше участвовала в местном конкурсе красоты, откуда и разошлось ее фото в национальном головном уборе. Это фото есть в ее соцсетях.

Фейк Жаныл Барпиева имеет неинформативный аккаунт, созданный в июле 2019 года. Чаще всего пишет комменты, но иногда делает публикации и репосты. И тоже использует фото якутянки.

Вот фейк пишет пост о бывшем президенте Алмазбеке Атамбаеве Здесь сразу три фейка — но только бот Барпиева использует фото реального человека.

Фото на аватарке и фоне фейк взял у якутянки Анны Васильевой.

Пока фейки — те, что используют фотографии реальных людей — чаще всего берут фотографии казахстанцев. Как активный и довольно агрессивный фейк под ником Гульбарчин Табышева.

Фейк Гульбарчин Табышева использует фото казашки Радины Ашировой. Страница фейка была создана в августе 2018 года. При этом фейк использует не одно фото Ашировой — на странице серия фотографий казахстанки, в том числе с близкими ей людьми.

Фейк Гульбарчин Табышева и реальная казахстанка Радина Аширова в своих аккаунтах в фейсбуке.

Фейк Зулфия Нурбаева присвоила себе фотографии казашки Айгерим Лукпановой из Уральска. Страница фейка существует с июня 2019 года и в ней написано, что родом он из Бишкека.

Этот фейк тоже присвоил себе целую серию фотографий Лукпановой. Постов минимум и публиковались они одновременно с постами нескольких других фейков — вероятно, ими управляет один администратор.

Часто у фейков пустые страницы — публикаций нет, фотографии грузятся в один день. Но фейк Мирбек Суюнов не такой — в его аккаунте полно публикаций самого разного характера, в том числе и информационных вбросов.

Фейк Мирбек Суйунов утверждает, что живет в Бишкеке и учился в КГУСТА. Его страница была создана 31 мая 2019 года, а в качестве аватарки он использовал фото Сымбата Нурашова из Усть-Каменогорска.

Фейк Мамбетова и реальная девушка Мейрамгул Мусина

А вот у фейка под ником Динара Мамбетова вообще нет публикаций, разве что смена аватарок — с иллюстраций на фото казашки Мейрамгул Мусиной из Караганды. На странице фейка написано, что он из Джалал-Абада, а учился в Алматы.

Если ранее описанные фейки, как правило, выступают в защиту Матраимовых, то Кулсара Караева (в прошлом Кулсара Кулсара) публикует самые разнообразные посты и комментарии — чаще всего с критикой в адрес власти, политиков и политических решений. Часто комментирует статьи, связанные с Атамбаевым.

Фейк Kulsara Karaeva в фейсбуке довольно давно, еще с 2017 года. В качестве фото профиля использует фото осетинки Анны Гуриевой.

Некоторые фейки и не пытаются выглядеть реально и берут фотографии знаменитостей.

Фейк Тилек Уметов, возможно, фанат «Ходячих мертвецов» — он использует фото актера Стивена Ена в одной из сцен сериала. При этом Уметов пишет, что из Бишкека, учился в 48 гимназии и КНУ. Постов он не делает, только пишет комментарии.

Фейк Эр Жигит появился в феврале 2018 года. Пишет что учился в МГУ имени Ломоносова. На странице всего одна фотография корейского актера У Сон Чона.

Фейк Миргуль Сагынбек кызы и вовсе не пытается казаться реальным человеком, используя в качестве аватарки фото модели Ланы Грейс. Этот фейк пишет только комментарии, появился в августе 2019 года.

Обычно фейки используют фотографии настоящих людей из разных стран, в основном из Казахстана. Есть также группа фейков, которая использует в качестве аватарки рандомные картинки из интернета или вообще не использует фотографий. Но есть боты, которые используют изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. Им мы еще посвятим материал в будущем.

Попытки забанить фейковые страницы не оканчиваются успехом, единственное что можно сделать — это заблокировать того или иного бота, чтобы не видеть его публикаций и комментариев.

Над текстом работали: Адеим Убакеева и Айдай Иргебаева