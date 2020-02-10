Президент США Дональд Трамп 31 января расширил список стран, на которые налагаются визовые ограничения в миграции. Среди них — Кыргызстан. Этим он приостановил въезд кыргызских иммигрантов, а также выдачу грин-карт. Спустя несколько дней в Ташкенте встретились глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков с госсекретарем США Майком Помпео, на встрече был затронут вопрос о визовых ограничениях. Ее прокомментировал директор департамента информации МИД Кыргызстана Уланбек Дыйканбай.

«Американская сторона выразила свое сожаление и готовность в разрешении ситуации вокруг данной проблемы, отметив необходимость активизировать взаимодействие сторон на уровне правоохранительных органов», — написал официальный представитель МИД на своей странице в фейсбуке.

Несмотря на то, что запись позднее была удалена, ее успели скопировать в своей статье журналисты «Азаттыка». Вместо нее Дыйканбай опубликовал похожий пресс-релиз, однако без содержания в ней строки о «сожалении американской стороны».

«Мы опубликовали статью с этой цитатой в 18:12. А потом он [Дыйканбай] удалил пост и где-то в 19 часов опубликовал новый. Мы же не могли взять пресс-релиз из будущего», — заявил «Клоопу» журналист «Азаттыка».

Сам Дыйканбай в разговоре с «Клоопом» ответил, что первый пресс-релиз был доработан, после чего разместили полный текст». Однако директор департамента информации так и не ответил на вопрос о том, почему была удалена приведенная формулировка.

В посольстве США ответили, что не комментируют частные дипломатические беседы. И добавили, что правительство США намерено тесно сотрудничать с ГРС, чтобы как можно скорее исключить Кыргызстан из этого списка.

«По мере того, как мы углубляем наше сотрудничество с правительством Кыргызской Республики по ряду вопросов и видим конкретные улучшения и достигнутый прогресс, мы постоянно будем предоставлять информацию в Вашингтон, чтобы как можно скорее снять эти ограничения», — заявили в посольстве.

Визовые ограничения

Граждане Кыргызстана будут и дальше иметь возможность получать американские визы для неиммиграционных поездок — включая визы самого распространенного типа B, которые выдают для деловых поездок или для туризма.

Указ Трампа вступит в силу 21 февраля. Иммиграционные визы, выданные до этого времени, аннулированы не будут.

Кроме Кыргызстана, миграционным ограничениям подверглись также граждане Нигерии, Эритреи, Мьянмы, Судана и Танзании.

Как объяснила администрация Трампа, ограничения вводятся против стран, которые «не соответствуют минимальным требованиям безопасности США или не сотрудничают с США в предотвращении нелегальной иммиграции».



«Соединенные Штаты обеспокоены по поводу репутации кыргызских паспортов, а также процессом их выдачи», — сообщила пресс-служба посольства США.