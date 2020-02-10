В селе Западное в Чуйской области на протяжении 25 лет нет школы. Около 50 старшеклассников вынуждены учиться в соседнем селе Жаны-Жер, которое находится пяти километрах. Сельчанам в 2016 году пообещали выделить 37 миллионов сомов и построить школу, но ее строительство до сих пор не завершено.

Село Западное расположено в 40 км от Бишкека. В этом селе проживают около 400 семей, занимаются полевыми работами и животноводством. Кроме отсутствия полноценной школы в селе есть и другие проблемы, например, плохие дороги.

«Бросили учебу, потому что нет школы»

Все удобства в начальной школе — дело рук родителей

Раньше в селе была школа, но она рухнула еще 25 лет назад. Сейчас можно считать, что в селе нет средне-образовательного учреждения. Новую так и не построили, потому жители выкупили один из домов, чтобы там учились младшеклассники. Но с 5 класса дети вынуждены продолжать учёбу в соседнем селе.

Начальная школа состоит из двух классов и отапливается печкой. Все, что нужно для учебы, родители купили или сделали сами. Сейчас там учатся 60 детей.

Печка в начальной школе

Латифа Ражабаева учится в 8 классе, живет в Западном и учится в Жаны-Жере. Для нее и других учеников организовали транспорт, чтобы доставлять их в школу — дорога обходится в 20 сомов. Только вот выезжает он, когда первые уроки уже начались.

Спецтранспорт для школьников начинает работать, когда уроки уже начались у первой смены, а перестает работать, когда они еще не закончились у второй смены учеников.

«В 8 часов утра выходим на дорогу и ждём маршрутку. Иногда, когда она заполнена, то может не остановится. А спецтранспорт, который отвозит нас в школу, выезжает в 8:30 утра, а в это время уроки уже начинаются. Из за опозданий учителя нас ругают. Из-за таких трудностей некоторые вынуждены бросить учёбу», — говорит Латифа.

Латифа говорит, что и возвращаться домой после учёбы опасно. Потому что уроки заканчиваются в 6 часов вечера, а специально организованный транспорт возвращается в 5:30. Из-за этого приходится ждать маршрутки — они ходят раз в 20 минут. Из села Западное в школу ездят пять учителей, они тоже испытывают трудности, когда ездят на работу.

Пока школьники Западного ходят в школу соседнего села, ученики обоих сел испытывают неудобства. В школе тесно, ученики вынуждены сидеть за партами по трое.

«Ученикам приходится сидеть по трое за одной партой. Как в таких условиях как они могут получать качественное образование? Всё что мы просим — это школа. Мы любим свою родину, хотим приносить ей пользу. Если нет школы, если качество образования плохое, то о какой пользе может идти речь? Неужели у наших детей нет права на образование?» — говорит жительница села Зумрият Резаханова.

Школа села Жаны-Жер рассчитана на 850 учеников. Но учатся в ней сейчас свыше 2000 школьников.

В школе Жаны-Жера учатся не только ученики из села Западное, но и из новостроек Ак-Жар, Нарбото, МТФ, Дача Су.

«Тесность классов школы, большое количество учеников — все это отрицательно влияет на получение качественного образования. Ученикам приходится сидеть за одной партой по трое, столы и стулья старые. Ученики из села Западное, которые приходят сюда учиться, опаздывают из-за того что их не берёт маршрутное такси», — говорит директор школы Медилкан Шеримбеков.

Жители села написали письма адрес депутатов и президента с просьбой достроить школу, чтобы их дети могли полноценно учиться.

Ни школы, ни стадиона

По словам местных жителей, строительство школы не могут закончить уже четыре года. В 2015 году жителям села Западное обещали построить школу на средства золоторудного месторождения «Джеруй». Год спустя заложили капсулу.

Государство провело тендер и было готово выделить на строительство 58 миллионов сомов. Тендер выиграла компания «Кербенжол курулуш», согласившаяся построить здание школы за 37 миллионов сом.

Вместо школы стены

За четыре года построили только 30% от школы — потому что выплатили компании только 14 миллионов сомов. Власти должны выделить еще 23 миллионов сомов для завершения строительства — только вот за четыре года ветер, дождь и снег начали разрушать все, что построили ранее.

На месте строящейся школы раньше был стадион — из-за долгостроя нет ни стадиона, ни школы. По словам местных жителей, если бы вместо школьных стен, которые “стоят словно памятники”, был бы стадион, то это принесло бы больше пользы.

Строительство школы проводится Управлением капитального строительства Чуйской области. Главный специалист ведомства Анарбек Сулайманов объяснил, что из государственного бюджета не выделяют денег. Он не знает, выделят ли деньги в 2020 на продолжение строительства.

«В тендере указано, что строительство школы зависит от выделяемых денег из госбюджета. Согласно этому составим календарный план. Если бы необходимая сумма денег на строительство была бы выделена полностью, то и план был бы составлен с учетом на это», — говорит он.

По словам главного специалиста Управления капстроительства Чуйской области, «Кербенжол курулуш» должна государству сумму в 6 миллионов сомов. Эти средства компания должна была задействовать в строительстве школы до конца 2019 года.

Он также сообщил, что директор ОАО «Кербенжол курулуш» скончался в прошлом году, и что сейчас обязанности директора исполняет его дочь. Во время публикации материала нам не удалось связаться с нынешним владельцем компании.

Над текстом работали: Найзабек Мукамбетов, Аэлита Максатбекова

Перевод: Айгерим Тариэль, Мундузбек Калыков