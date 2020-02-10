«Паразиты» — первый иностранный фильм в истории «Оскара», который победил в номинации «Лучший фильм». И первый азиатский (южнокорейский) фильм в этой номинации.

Лента была номинирована на шесть наград, и забрала четыре из них: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший иностранный фильм».

Две другие номинации – «Лучший художник-постановщик» и «Лучший монтаж» – выиграли фильмы «Однажды в… Голливуде» и «Форд против Феррари» соответственно.

Режиссер фильма Пон Чжун Хо, выходя на сцену за первой наградой, заявил, что после такого радостного события напьётся. Когда ему вручали уже вторую статуэтку, он сказал, что собирается пить всю ночь до утра.

«У меня нет слов. Мы не могли представить, что это когда-либо может произойти. Я чувствую, что сейчас происходит очень важный момент в истории. Я выражаю большую благодарность всем членам Академии киноискусств» – сказала продюсерка фильма «Паразиты» Квак Син-Э, принимая главную награду.

Ранее «Паразиты» удостоились премии «Золотая пальмовая ветвь» на Каннском кинофестивале, а также получили «Золотой глобус» как «Лучший фильм на иностранном языке».

Полный список победителей 92-го «Оскара» выглядит так:

Лучший фильм — «Паразиты»

Лучший режиссер — Пон Джун-хо («Паразиты»)

Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»)

Лучший актер — Хоакин Феникс («Джокер»)

Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн («Брачная история»)

Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в Голливуде»)

Лучший саундтрек — «Джокер»

Лучшая песня — «Рокетмен»

Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты»

Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо»

Лучший анимационный фильм — «История игрушек 4»

Лучший короткометражный анимационный фильм— «Любовь к волосам»

Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»

Лучший документальный короткометражный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

Лучшие костюмы — «Маленькие женщины»

Лучший грим и прически — «Скандал»

Лучший оператор — Роджер Дикинс («1917»)

Лучший звук — «1917»

Лучший звуковой монтаж — «Ford против Ferrari»

Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты»

Лучший игровой короткометражный фильм — «Окно напротив»

Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»

Лучшие визуальные эффекты — «1917»

Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в… Голливуде»