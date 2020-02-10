В сентябре 2019 года в Токтогуле, Джалал-Абадская область, были задержаны граждане США с марихуаной весом более килограмма. Один из них сообщил, что купил каннабис для собственного пользования. Обоих признали виновными и оштрафовали на 260 тысяч сомов каждого. Об этом «Клоопу» сообщил пресс-секретарь Джалал-Абадского областного суда Мирлан Торомаматов.

Задержанные американцы с 2017 года работали волонтерами Корпуса мира и преподавали английский язык в Аксыйском районе.

Их задержали 19 сентября 2019-года на посту «Чычкан» Токтогульского района Джалал-Абадской области, когда обнаружили в их машине марихуану. После взятия вины на себя волонтера задержали на два месяца в СИЗО, а второго отпустили. В ноябре 2019 года прошел суд, где обоих признали виновными в хранении наркотиков и оштрафовали.

Американцы рисковали оказаться в заключении, ведь большинство заключенных в Кыргызстане сидят именно по статье, связанной с хранением наркотиков. Причем чаще всего это наркопотребители, а не наркодилеры — и эта тенденция продолжает расти уже 10 лет.

Правозащитники считают, что приговоров по наркотикам так много, потому что такие дела легче всего возбуждать и расследовать — заодно, это положительно сказывается и на показателях раскрываемости преступлений.

Исследование журналистов «Клоопа» подтверждает это — большинство приговоров суды выносят по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта». Доля приговоров против наркопотребителей среди всех приговоров самая высокая — 14%. В это же время тех, кто ответственен за распространение, сажают не так часто — таких вердиктов всего 3.5%.

*Корпус мира — независимое федеральное агентство США, отправляющее добровольцев в бедствующие страны для оказания помощи.