О конфликте, переросшем в погромы четырех приграничных казахских сел с преимущественно дунганским населением, стало известно в ночь на 8 февраля. Начались погромы с села Масанчи. Пока сообщают о восьми погибших и десятках раненых.

В страхе, что беспорядки могут повториться, сотни женщин, детей и пожилых людей двинулись к КПП «Кен-Булун-автодорожный» и «Токмак Автодорожный». В этот день людей принимали в одностороннем порядке — только в Кыргызстан.

Кыргызские дунгане, переживая за своих родственников из соседней страны, начали съезжаться к кыргызско-казахской границе еще ночью. Мужчины выстроились в живой коридор — произносили слова поддержки прибывшим и вели инвалидные коляски тех, кто уже не мог идти.

Фото: Александра Титова

Люди сначала не хотели говорить с журналистами — ни те, кто ждал, ни те, кто шел из Казахстана. Они были в замешательстве.

Одна девушка, закрывая лицо руками, прокричала: «Мы сами ничего не понимаем. Как такое могло случиться?»

Многие женщины с детьми, уже перешедшие границу, часами ждали своих родственников, все еще стоявших в очереди по ту сторону.

Фото: Александра Титова

Единственное, в чем были уверены встречающие — нужно помочь, всем, кто идет в Кыргызстан, всем, кто ищет здесь безопасное место.

Один мужчина рассказал, что сначала приехал встретить только своих родственников, но решил помочь всем, кто идет в Кыргызстан.

Фото: Александра Титова

Всем прибывшим в руки давали напитки и немного еды, потому что «у них же ничего нет, они с утра в очереди на казахской стороне стоят». А после вели к машинам, стоявшим через дорогу, чтобы отвезти к родственникам или к себе домой — в основном, в села Сокулукского района.

«Будем встречать всех, кто идет, до последнего, не важно какой нации люди», — сказал Лугман, один из добровольцев.

Хизир тоже назвал себя добровольцем — он не ждал на границе родственников. Пришел помогать, как и многие другие неравнодушные граждане Кыргызстана.

«Потому что там не обсуждают. Женщина, ребенок или старик — всех подряд бьют», — сказал он.

Фото: Александра Титова

Рядом с живым коридором из встречающих стояла, выстроившись в ряд, кыргызская милиция. Они следили за порядком на дороге, чтобы люди, которые перебегают через дорогу снова и снова, не пострадали.

Один из сотрудников милиции, следящий за порядком на границе со вчерашнего вечера, сам подошел к журналистке «Клоопа».

«Я с трудом сдерживаюсь, жалко детей. Раньше дети боялись волков, а теперь людей», — сказал он.

Фото: Александра Титова

В это время через живой коридор то и дело шли женщины, дети, пожилые люди — в основном бабушки. Мужчин почти не было. Одни говорили, мужчины остались охранять свои дома. Другие говорили, что мужчины пропускают женщин вперед. Третьи, что их и вовсе не пускают, даже юношей.

Фото: Александра Титова

Председатель Ассоциации дунган в Кыргызстане Карим Ханджеза рассказал, что надеется на то, что в ближайшее время в Казахстане конфликт будет улажен.

«Я желаю, чтобы в скорейшее время эта ситуация разрешилась на территории Казахстана, не надо придавать ситуации какого-либо межнационального окраса — это самое плохое […] Мы всего лишь можем надеяться, и уповать на Всевышнего, чтобы ситуация разрешилась. Мы призываем всех сохранять спокойствие, чтобы не подавались провокациям», — сказал он.

Официальная причина конфликта совпадает с тем, что нам рассказали прибывшие — все началось на бытовом уровне, «дорогу не поделили и потом случилась драка».

Среди прибывших был Вангар — один из пострадавших во время беспорядков в одном из казахских сел. Он рассказал, что в его селе очень много машин сожгли и «где-то десять домов».

«[Когда все это началось, милиция или спецназ приехали?] Они никакой помощи не оказали, они просто стояли, когда камнями в нас начали кидать. Они просто ушли, нас бросили, впереди нас бежали», — рассказал он. По его словам, на данный момент его село оцепила нацгвардия Казахстана.

Фото: Александра Титова

Всего у КПП «Токмок Автодорожный» скопилось несколько сотен людей, по коридору через таможню постоянным потоком шло примерно столько. Многим женщинам становилось плохо, их подхватывали на руки и несли к машинам.

По информации Азаттыка, на вечер 8 февраля 2020 года из Казахстана в Кыргызстан через границу перешли около 4500 человек. На границе дежурила карета скорой помощи.

Фото: Александра Титова

По словам Карима Ханджезы, кыргызские власти звонили дунганской диаспоре и предложили помощь с обеспечением пострадавших и новоприбывших едой и временным жильем.

«Но пока справляемся сами», — сказал Ханджеза, поблагодарив власти и правоохранительные органы за помощь.

Большинство СМИ Казахстана не сообщали о масштабах того, что происходило на кыргызско-казахской границе.