Фото: Адилет Иманалиев

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Как минимум один человек пострадал при пожаре на севере Бишкека. Спасатели вынесли мужчину-европейца примерно 30 лет без сознания, его забрала скорая помощь. Сообщают, что он пострадал от угарного газа. По предварительной информации, в пожаре никто не погиб.

МЧС утверждает, что пожар разгорелся в автомойке на пересечении улиц Советской (Абдрахманова) и Куренкеева.

Фото: Адилет Иманалиев

Огонь разгорелся примерно в 14:30 — черный дым на фоне ясного неба был виден издалека. Предположительно, причина пожара может быть в замыкании. На месте пожара был слышен взрыв — находящиеся там сотрудники милиции сказали, что взорваться мог газовый баллон. МЧС пока не подтверждает информации о том, что в здании были или могут быть газовые баллоны.

Для безопасности горожан улицу перекрыли, место пожара охраняют патрульные. Спасатели локализовали огонь в 15:45.