Материал подготовлен в рамках инициативы Peshcom

19-летний Айбек (имя изменено) живет в шестом микрорайоне и часто гуляет с друзьями в его окрестностях. Одно из его любимых мест — парк Асанбай. Этот парк популярен среди жителей микрорайонов — здесь просторные аллеи, детские аттракционы и множество уличных кафе.

«Как-то вечером мы с друзьями пошли прогуляться по парку. Мы долго шли. [Мне стало плохо], а когда мы уже выходили из парка, стало еще хуже и мне приспичило в туалет», — рассказывает Айбек.

По его словам, рядом туалетов не было и ему пришлось проситься в расположенный неподалеку от парка клуб, в котором действует строгий age & face контроль.

«Меня не хотели пускать. Меня встретила женщина, которая говорила, что если я каким-то образом пройду из туалета в клуб, то меня насильно выведут оттуда. В итоге меня проводили строго до туалета», — вспоминает Айбек.

С такой ситуацией может столкнуться каждый житель Бишкека — в городе катастрофически не хватает общественных туалетов.

Кто проверяет столичные туалеты? Спойлер: никто

По информации мэрии, в Бишкеке всего семь общественных туалетов. Они находятся в ведении Управления муниципального имущества (УМИ).



Мы нанесли на карту и обошли 7 туалетов, указанных мэрией. Два туалета функционируют еще с советского времени и находятся в удручающем состоянии — облезлые двери, зловонный запах.

Общественный туалет в парке Панфилова / Фото: Алексей Журавлев

Четыре новых туалета установлены на площади Ала-Тоо, за историческим музеем и возле филармонии — один из них не работает. Только в одном из новых туалетов предусмотрена кабина для людей с инвалидностью.

Несмотря на видимую чистоту, в новых туалетах также стоит невыносимый запах. Все туалеты работают только в дневное время и берут с горожан по 10 сомов.

Один из новых туалетов на площади Ала-Тоо / Фото: Алексей Журавлев

В 2016 году мэрия обещала построить 18 новых туалетов, но из указанного списка туалет появился лишь в подземном переходе возле ЦУМа, который отремонтировали в 2017 году. В мэрии не смогли назвать причины, по которым они не установили запланированные туалеты.

Туалет в подземке возле ЦУМа / Фото: Алексей Журавлев

По словам Нурбека Токторбаева, начальника отдела аренды муниципального имущества УМИ мэрии Бишкека, 7 общественных туалетов обслуживает «Бишкекзеленхоз».

Однако в «Бишкекзеленхозе» сообщили, что на их балансе 6 туалетов, но ведомство никак не следит за ними — все эти туалеты сданы в аренду. Деньги от аренды поступают напрямую в УМИ. «Мы никак не взаимодействуем с ними. Никогда не обслуживали», — поясняет Аида Айдаралиева, пресс-секретарь «Бишкекзеленхоза».

«Мы берем туалет в аренду и сами следим за ним, убираем», — говорит Сабира Токтосунова, работница мужского туалета в подземке. По словам Сабиры, она платит за аренду 974 сома в месяц, а доход составляет около двенадцати тысяч.

Раньше плановую проверку туалетов осуществлял Санитарно-эпидемиологический надзор. Но в 2019 году проверок не было. «Плановые проверки не проводятся, так как в начале 2019 года был объявлен мораторий на разные виды проверок на частную деятельность», — пояснили в ведомстве. Так как туалеты арендуются, то они тоже являются субъектами предпринимательской деятельности.

Единственный вариант проведения внеплановой проверки — это жалоба на туалет в Санэпидемнадзор от горожан.

Почему от нехватки туалетов больше страдают женщины?

«Во время беременности очень часто хочется в туалет. [В то время] я заходила в любые заведения», — говорит Кун-Ай, мать восьмимесячного ребенка.

Айканыш Эралиева, консультантка по сексуальному здоровью, поясняет, что во время беременности «матка увеличивается в размерах — она давит на мочевой пузырь и женщина чаще ходит в туалет».

Кун-Ай рассказывает, что как-то ее не пропустили в туалет — она до сих пор помнит невозмутимое лицо девушек, отказавших ей.

«Однажды меня не впустили в стоматологию — девушки на ресепшене сказали мне “нет”. Я даже предлагала им заплатить, так как рядом просто нигде не было туалета, кроме этой стоматологии. Но мне пришлось уехать и терпеть — было очень тяжело и обидно, так как я была уже на последнем сроке», — вспоминает Кун-Ай.

Айканыш считает, что бишкекские туалеты не приспособлены ни для женщин, ни для маленьких детей, с которыми мамы часто ходят туда. Например, в торговых центрах детская площадка и туалет могут находиться на разных этажах. Если женщина с коляской, то добраться до туалета становится намного сложнее.

Не во всех туалетах есть пеленальные столики и места, где можно разместить сумку и другие вещи.

«Когда я стала мамой и начала ездить с ребенком, кроме больниц и игровых зон, в туалетах не было пеленальных столиков — было очень трудно, поэтому приходилось пеленать ребенка на диванах, в машине, или ждать и ехать домой», — рассказывает Кун-Ай.

Пеленальный столик в пиццерии “Додо” / Фото: Алексей Журавлев

Но материнство не единственная причина, по которой доступность и комфортность туалетов более актуальны для женщин.

«Каждый месяц у женщин менструация. Нужно менять средства гигиены каждые 3-4 часа, а иногда и чаще. И тут уже не получится дотерпеть до дома», — говорит Айканыш Эралиева.

Она также обращает внимание, что не везде есть туалетная бумага, мыло и салфетки. Например, в школьных туалетах часто нет воды и мыла, а дети ходят на улицу — это повышает риск воспалений органов малого таза у девушек.

Трудности для отцов

Хорошо, если маленькая дочь с матерью, а если с девочкой отец, то процесс похода в туалет значительно усложняется.

Дочке Нурбека 4 года. Ему приходится водить ее в мужские туалеты. «Я беру дочку на руки, закрываю ей глаза и вхожу в кабинку. Это очень неудобно, потому что кабинки часто очень тесные для двоих человек, а мне нужно снять с нее колготки, штанишки, взять на руки» — делится своим опытом отец.

Для таких ситуаций существуют специальные туалеты для родителей с детьми. По словам Нурбека, в Бишкеке он встречал такой туалет только в “Азия Молле”. «В основном, конечно, там мамы с детьми и они косо смотрят на меня, потому что я мужчина», — рассказывает Нурбек.

Однажды ему с трудом удалось попасть туда — уборщица не пропускала, ссылаясь на то, что это комната только для матерей. Нурбек все же настоял на своем, так как, по его словам, там «просторно, удобно и нет взглядов чужих дядек».

Айканыш Эралиева также рекомендует ставить отдельные кабинки с более низким унитазом, чтобы ребенок мог самостоятельно сходить в туалет без помощи взрослого.

(Не)Доступность туалетов для людей с инвалидностью

Венера хромает и не может передвигаться без костылей и посторонней помощи. В туалет девушке приходится брать кого-то, кто будет помогать ей.

«Мы многие (люди с инвалидностью) пытаемся попасть в общественные туалеты, когда передвигаемся по городу. Но они не сооружены специально для людей с инвалидностью. Летом я была на ошском рынке с мамой — мы покупали одежду, и мне захотелось в туалет. Мы еле зашли и еле вышли. Когда я сажусь на корточки, мне очень трудно подниматься — я с трудом поднялась с помощью мамы», — вспоминает Венера.

Инклюзивные туалеты в столице можно встретить лишь в некоторых заведениях и торговых центрах.

Туалет для людей с инвалидностью в ТЦ “Дордой Плаза” 2 / Фото: Алексей Журавлев

В 2019 году была ратифицирована Конвенция по правам людей с инвалидностью. Однако ее реализация ещё не началась. Сейчас работает межведомственная комиссия, и пока неизвестно, будут ли инклюзивные общественные туалеты включены в число создаваемых условий для людей с инвалидностью.

Что делать, если туалета поблизости нет?

Из-за того, что в Бишкеке критически мало общественных туалетов, горожанам приходится пользоваться туалетами в частных пространствах.

Согласно сервису 2GIS, в Бишкеке насчитывается свыше 70 точек общественных туалетов — среди них туалеты в торговых центрах, мечетях и местах общепита.

Городской планировщик Атай Самыйбек тоже взялся за составление карты туалетов в Бишкеке «Хочу пи-пи». Его работа сосредоточена на кафе и ресторанах, которые с пониманием относятся к горожанам и пускают их в туалет бесплатно.

«Если у человека есть потребность [сходить в туалет], то он либо сделает это на улице, или зайдет и спросит. И я вот просто начал заходить в заведения, спрашивать — в большинстве случаев они открыты, они соглашались [пропустить в туалет]», — говорит Атай.

По словам Атая, если бы кафе находилось в месте большого потока людей, вероятность того, что прохожих пускали бы в туалет намного ниже. Кроме того, он считает, что сотрудники кафе «пускают по одёжке».

А как в других странах?

Во многих городах власти стараются идти в ногу со временем и устанавливают модульные автоматизированные общественные туалеты.

В Нью-Йорке туалетами оснащены практически все крупные детские площадки и парки. Бесплатные туалеты есть на станциях метро и даже в церквях.

Автоматизированные туалеты стали появляться в Нью-Йорке в 2008 году. Их за свой счет установила компания Cemusa и взяла на себя обязательства по ремонту и обслуживанию туалетов в течении 20 лет. За это компания получила рекламные площади на всех установленных ею конструкциях. Несмотря на наличие рекламы, туалеты органично вписываются в городской ландшафт, не загрязняя его.

Общественный туалет в Нью-Йорке / Фото: flickr.com

В Париже работают более 750 общественных туалетов. Из них 435 автоматические, их стены используют для размещения карт города. Все туалеты бесплатные и доступны для людей с инвалидностью.

Туалет в Париже / Фото: paris.fr

Кроме автоматизированной оплаты в таких туалетах происходит автоматический смыв и полная очистка помещения специальным антисептическим составом, подогрев воздуха и воды в умывальнике.

Над материалом работали: Алексей Журавлев, Рада Валентина кызы



