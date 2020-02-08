Вечером 7 февраля в казахском приграничном селе Масанчи с преимущественно дунганским населением конфликт перешел в погромы, часть зданий были сожжены, восемь человек убиты, десятки получили ранения, в том числе огнестрельные.

Дунганская диаспора Казахстана обратилась к диаспоре в Кыргызстане с просьбой помочь жителям Масанчи, которые, боясь продолжения конфликта, направились к кыргызской границе. В основном границу пересекли женщины и дети — их встретили кыргызстанцы, преимущественно местные дунгане, которые принесли еду и воду. Люди на своих автомобилях забирали прибывших к их родственникам в Кыргызстане или к себе домой.

«Подключили всю диаспору. Готовим горячую пищу, чтобы не голодали. Главная задача, чтобы наши ребята не поддавались провокациям», — рассказал «Клоопу» председатель кыргызской ассоциации дунган Карим Ханджеза. По его словам, к приграничным пунктам пришли кыргызские дунгане, что имеют родственные связи с пострадавшими жителями Масанчи. Не имеющим родственников в Кыргызстане местные дунгане также готовы дать кров и еду.

По словам одного из прибывших, многие мужчины остались охранять дома, но и они приедут в Кыргызстан. Он рассказал журналистам «Клоопа», что погромы коснулись не только Масанчи и всего пострадали четыре села, жители которых в поисках безопасности отправились в Кыргызстан. Ранее казахские правоохранительные органы подтвердили, что кроме Масанчи конфликт развернулся еще в двух селах.

Для обеспечения охраны и порядка на границе было несколько десятков милиционеров. Один из них рассказал журналистам, что ожидают прибытия порядка 10 тысяч человек. То же самое рассказал один из прибывших дунган. Люди переходят границу с 7 февраля, они напряжены, напуганы, многие плачут.

«Если ты дунганин — все, избивают без лишних разговоров. Раньше такого не было», — сказал наш собеседник. По его словам, конфликт начался с инцидента на дороге — ее «не поделили», и потасовка разгорелась в погромы нескольких сел.

Кыргызские добровольцы и активисты продолжают дежурство у границы, вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Если последние обеспечивают порядок, добровольцы следят, чтобы никто из прибывших не остался на улице. По словам Карима Ханджезы, кыргызские власти уже обратились к дунганской диаспоре и предложили помощь с обеспечением пострадавших и новоприбывших едой и временным жильем.

«Но пока справляемся сами», — сказал Ханджеза, поблагодарив власти и правоохранительные органы за помощь.

Над материалом работали: Алмир Алмамбетов, Александра Титова, Рустам Халимов и Эржан Бейшеналиев