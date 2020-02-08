Президент Сооронбай Жээнбеков досрочно освободил судью Джалал-Абадского горсуда Элмиру Сулайманову. До этого, 27 января, дисциплинарная комиссия при Совете судей приняла решение прекратить полномочия Сулаймановой и направила свое решение президенту.

Сотрудники Управления по обеспечению безопасности дорожного движения в ночь на 30-декабря 2019 года застали на месте ДТП судью Сулайманову, которая была в нетрезвом состоянии.

В отношении нее был составлен протокол по статьям «Управление транспортными средствами без документов», «Нарушение иных правил дорожного движения» и «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях и в совокупности было наложено 24 тысячи сомов штрафа.

Не согласившись с инспектором Сулайманова обжаловала протокол в Джалал-Абадский горсуд, где она сама была председательницей. Инспектор Асылбек Мамазакиров, наложивший на нее штраф, трижды заявлял отвод судье и требовал перевести рассмотрение дела в другой суд. Отвод судье был удовлетворен, но дело все равно осталось в этом горсуде.

Провинившиеся судьи

С начала 2020-года Жээнбеков досрочно прекратил полномочия трех судей.

В прошлом месяце президент освободил от должности судью Ошского горсуда Айнуру Сулайманову. Причиной послужило ее решение по делу о «незаконном обороте наркотиков» — она необоснованно прекратила дело и поместила обвиняемого в психиатрическую больницу. Также Сулайманова известна тем, что отпустила подозреваемого в «Хулигантстве» и «Изнасиловании» кримавторитета Умара Маратова (по кличке «Казах») под домашний арест.

А в начале февраля указом президента был освобожден от должности судья Кара-Кульского госуда Джалал-Абадской области Памирбек Ыманбеков. Он подозревается в вымогательстве взятки. В октябре прошлого года он был задержан правоохранителями при получении взятки в размере 20 тысяч сом.