Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила о задержании с поличным при получении взятки судьи Каракульского городского суда и заместителя начальника Каракульского ОВД.

По данным пресс-службы, в ГКНБ 1 октября обратился мужчина с заявлением о вымогательстве взятки в 100 тысяч сомов. Судья и милиционер просили выплатить эти деньги за «положительное решение уголовного дела», возбужденного против заявителя.

По словам мужчины, он вынужден был дать взятку в размере 30 тысяч сомов, чтобы его не заключили в СИЗО.

В итоге судью и милиционера задержали 30 октября с поличным при получении взятки в размере 20 тысяч сомов.

Следствие установило, что что сотрудник ОВД Каракуля был посредником между обвиняемым и судьей Каракульского городского суда.

«Он способствовал достижению и реализации соглашения о получении взятки за вынесение положительного приговора», – отмечает ГКНБ.

Факт занесли в ЕРПП по статье «Вымогательство взятки». Сейчас расследование продолжается главным следственным управлением ГКНБ.