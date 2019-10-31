Слежка за гражданами по камерам и патрулирование улиц — в Бишкеке заработала новая патрульная милиция

Новая служба приступила к работе 31 октября — на церемонии открытия командного центра присутствовали президент Сооронбай Жээнбеков, глава МВД Кашкар Джунушалиев, мэр города Азиз Суракматов и глава ГУОБДД Азамат Исраилов.

В командном центре патрульной милиции будут работать 112 человек. В их обязанности будет входить круглосуточное наблюдение за общественным порядком с помощью камер с функцией распознавания лиц. Если сотрудники зафиксируют нарушение, то они должны будут выехать на место происшествия. В милиции надеются, что это поможет в раскрытии преступлений.

Сотрудники новой патрульной милиции будут обеспечивать общественный порядок, изучать причины аварий, разыскивать угнанные автомобили и сопровождать зарубежные делегации во время официальных визитов. У работников, которые непосредственно патрулируют улицы, будут нагрудные камеры для съемки.

Кроме того, 30% от всех сотрудников составляют гражданские лица.

Глава ГУОБДД Азамат Исраилов на открытии заявил, что Бишкек будет поделен на квадраты, за каждым из которых будет закреплен экипаж из автопатруля и пешего патруля. Он добавил, что в будущем ГУОБДД преобразуют в патрульную милицию.

Как сообщил глава МВД Кашкар Джунушалиев, новая патрульная милиция на начальном этапе будет работать на территории Первомайского и Свердловского районов Бишкека.

Позже в составе новой службы появятся туристические и конные отряды милиции.

Новая патрульная милиция

В мае 2019 года ГУОБДД Бишкека решили реформировать в Управление патрульной службы милиции (УПСМ). Состав новой службы был определен по конкурсному отбору и около трети сотрудников составляют гражданские лица.

Кандидатов на службу проверяли на физическую подготовку, знание языков и обучали в академии МВД 3 месяца.

Это уже пятое реформирование патрульной милиции. В последний раз ведомство переименовал в 2017 году тогдашний премьер-министр Сапар Исаков — из Главного управления патрульной милиции (ГУПМ) в Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения.

До этого ведомство в разное время называлось Патрульно-постовой службой (ППС), Дорожно-патрульной службой (ДПС), Госавтоинспекцией (ГАИ) и Главным управлением безопасности дорожного движения (ГУБДД).