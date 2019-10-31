Военная прокуратура приехала в офис сына Атамбаева

Двое сотрудников военной прокуратуры приехали в головной офис компании «Автомашэнерго» — ею руководит сын бывшего президента Сейитбек Атамбаев.

По словам журналиста «Апреля», сотрудники военной прокуратуры закрыли двери офиса и не пускали туда журналистов. В офисе находились адвокат компании и сам Сейитбек Атамбаев.

Адвокат сына Атамбаева Жаманкул Жунусов в эфире «Апреля» заявил, что сотрудники военной прокуратуры пришли с постановлением суда о выемке документов. По его словам, военная прокуратура «хочет увидеть документы с 2003 года по этот год».

Жунусов считает, что сотрудники военной прокуратуры нарушили Конституцию и Уголовно-процессуальный кодекс.

Сам Сейитбек Атамбаев заявил, что «дал подписку о неразглашении». По его словам, сотрудники прокуратуры «заберут документы на этой или следующей неделе».

В своем обращении к бизнес-омбудсмену Робину Орд-Смиту он назвал это «попыткой рейдерского захвата».

«Воспрепятствование предпринимательской деятельности я воспринимаю как политические гонения на меня, как на сына опального политического деятеля Алмазбека Атамбаева», — написал он.

В генпрокуратуре в интервью «Клоопу» заявили, что «выясняют» информацию.

«Наверное, это не обыск. Возможно, это в целях разъяснения, потому что должны были быть представлены бухгалтерские материалы», — заявили в ведомстве.

Ранее Сейитбека Атамбаева вызывали на допрос в МВД в качестве свидетеля по делу о штурме дома бывшего президента, который проходил 7-8 августа.

По данным властей, во время штурма дома Атамбаева пострадало 170 человек, 79 из них — сотрудники правоохранительных органов.

Тогда от огнестрельного ранения в сердце погиб заместитель командира спецотряда «Альфа» Усенбек Ниязбеков, а глава Чуйского ГУВД Самат Курманкулов из-за ранения камнем в голову попал в кому.