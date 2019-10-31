Жогорку Кенеш одобрил в трех чтениях законопроект о запрете добычи урана и тория в Кыргызстане в третьем чтении.

Документ запрещает любую деятельность по поиску, разведке и разработке урановых и ториевых месторождений на территории Кыргызстана.

Этот закон не распространяется на рекультивацию хвостохранилищ — это меры по экологическому восстановлению земли, пострадавшей от радиации.

За принятие законопроекта проголосовали 110 депутатов, против — 1 депутат Азамат Арапбаев, еще 9 депутатов отсутствовали. Законопроект вступит в силу после подписания президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Ранее премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев запретил вести разработку урана компаниям, которые уже имеют на это лицензию.

Власти приняли решение запретить разработку и разведку урана и других радиоактивных элементов после серии протестов на Иссык-Куле и в Бишкеке в апреле 2019 года.

Урановые протесты

О возможной добыче и разработке урановых месторождений было известно еще в 2018 году, а в марте 2019 года стало известно о договоре с российским инвестором. В апреле на месторождении Таш-Булак в Тонском районе Иссык-Кульской области стали проводить геологоразведочные работы на урановом месторождении. Местное население отнеслось к этому негативно и начало выходить на митинги.

21 апреля активисты провели в Бишкеке флешмоб против разработки урановых месторождений. Премьер-министр Абылгазиев поручил приостановить работу на урановом месторождении Таш-Булак. Депутаты предложили запретить добычу урана в Кыргызстане до 2070 года, а после

поручили правительству запретить добычу урана в Кыргызстане. Кроме того, президент Сооронбай Жээнбеков пообещал, что в Кыргызстане не будут добывать уран.