Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) сообщило, что с поверхности Иссык-Куля собрали более 100 брошенных рыболовных сетей. Общая длина сетей составила около 10 километров.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники заповедника также собрали более 3 тонн различного бытового мусора с прибрежной территории.

В госагентстве отметили, что низкая цена и широкая доступность сетей приводят к тому, что рыбаки не убирают их даже после окончания отлова.

«Брошенные сети представляют опасность как для рыб, так и для перелетных птиц и других обитателей озера», – подчеркнули в ведомстве.

В октябре 2019 года парламент принял в первом чтении законопроект о запрете синтетических рыболовных сетей и штрафе за их использование.