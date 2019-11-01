Убийство таксиста у аэропорта «Манас»: Милиция задержала двух подозреваемых

Пресс-служба МВД сообщила, что милиция задержала двух подозреваемых в убийстве таксиста у аэропорта «Манас». Тело таксиста со следами насильственной смерти обнаружили милиционеры в багажнике его же машины 23 октября.

Оба подозреваемых на момент преступления уже отбывали срок в колонии-поселения — один за кражу, изнасилование и разбой, другой — за контрабанду и хранение наркотиков.

«Убийство с особой жестокостью совершено лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях ГСИН. Из-за бесконтрольности руководства учреждений над лицами, отбывающими наказание, допущено совершение вышеуказанными лицами особо тяжкого преступления против личности, а именно убийства, сопряженное с разбоем», — заявили в МВД.

В ведомстве добавили, что подозреваемые «проверяются на причастность к другим совершенным особо тяжким преступлениям».

В Госслужбе исполнения наказаний (ГСИН) в интервью «Клоопу» заявили, что уточняют информацию о том, почему задержанные покинули колонию.

«Люди в колонии-поселения ходят в гражданской одежде, без конвоя и могут жить дома. Но это на усмотрение, всех подряд не отпускаем. Это нужно, чтобы они могли адаптироваться», — заявили в ГСИН.