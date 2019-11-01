Штурм дома Атамбаева: Президент наградил медалью «Эрдик» раненого камнем в голову начальника ГУВД Чуйской области

Президент Сооронбай Жээнбеков наградил начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова медалью «Эрдик» за вклад в обеспечение охраны общественной безопасности и ответственное исполнение служебных обязанностей.

Во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева 7 августа в селе Кой-Таш Курманкулова ранили в голову камнем и он попал в кому. В Бишкеке ему сделали трепанацию мозга и провели две операции.

Сейчас Курманкулов находится на лечении в Москве. Он вышел из комы и может говорить с помощью голосообразующего аппарата.

Медаль «Эрдик» — государственная награда, которую получают «за самоотверженный поступок, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью».

Штурм дома Атамбаева продолжался два дня — 7 и 8 августа. Тогда погиб один спецназовец от огнестрельного ранения в грудь и пострадали около 170 человек.