На территории поселка Дачи-СУ снова строят дома и селятся люди. Об этом информагентство 24.kg сообщило в своем спецматериале.

По сообщению информагентства, новые дома строят как раз по линии движения самолетов, прямо напротив памятника жертвам авиакатастрофы 2017 года. Тогда из-за крушения грузового «Боинга» погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа.

Сейчас территорию поселка уже готовят под застройку. «Нарезано еще с десяток участков, вбиты колышки, лежат кучи гравия, залито несколько фундаментов. Прокопаны арыки, обозначающие будущую дорогу, установлено две линии электрических столбов», — пишет издание.

Фото: Информагентство 24.kg

По словам владельцев земли, сейчас на участки проводят электричество и водопровод, но пока жителям приходится покупать воду с водовоза по 400 сомов за тонну.

Одна из жительниц поселка рассказала, что участок в 5 соток, на котором ее семья сейчас строит дом, они купили за 3 тысячи долларов. Сейчас цены на недвижимость в поселки растут – за участок в 4 сотки, на котором стоят кирпичная времянка и навес, просят 20 тысяч долларов.

Незаконное строительство

Аким Сокулукского района Асылбек Сатывалдиев сообщил, что у владельцев участков есть госакты о праве частной собственности на эти земли. По его словам, это нельзя считать захватом земли, однако строительство на этой территории незаконно.

«Землю выдали под строительство подсобного хозяйства. Разрешительных документов [на строительство жилых домов] у людей нет», – заявил он.

Сатывалдиев объяснил, что со стороны местной власти выданы предписания и уведомления о том, что нужно получить разрешительные документы на строительство. Если люди не прекратят строительные работы в обозначенные сроки, то администрация района будет судиться.

По словам чиновника, владельцы земли должны были представить в госорганы проект строительства, на основании чего выдают разрешение. «Но лично моя позиция такова: там нельзя строить, это санитарная зона аэропорта. На установку электрических столбов тоже никто разрешения им не давал», — добавил он.

Фото: Информагентство 24.kg

Начальник межрегионального управления Госэкотехинспекции Сокулукского района Саматбек Керимкулов сообщил информагентству, что эти земли сельхозназначения выделяли заводу Ленина под подсобное хозяйство в 1981 году, однако, сейчас они каким-то образом оказались в частных руках.

По словам Керимкулова, Госэкотехинспекция уже подготовила обращение в прокуратуру для дачи юридической оценки действиям Госрегистра и главы айыл окмоту.

«Только надзорный орган может проверить их. Там санитарная зона аэропорта. К нам уже обратились и Транспортная прокуратура, и представители аэропорта с просьбой прекратить строительство. От нас там закреплено два инспектора, которые все держат под контролем», — заявил он 24.kg.

Госэкотехинспекция также отмечает, что на территории осваиваемого участка самовольно устанавливаются электрические столбы, а также располагается пункт захоронения радиоактивных отходов.

Крушение «Боинга»

Грузовой самолет «Боинг-747» рухнул на дачный поселок Дачи-СУ в январе 2017 года. По официальной версии, самолет летел из Гонконга в Стамбул, и должен был заправиться в бишкекском аэропорту «Манас».

Не долетев до аэропорта, самолет упал на близлежащий поселок и разрушил 26 домов. Жертвами крушения самолета стали 39 человек, в том числе четыре члена экипажа. Власти Кыргызстана оценили ущерб в более 186 млн сомов.

В апреле 2017 года жители поселка Дачи-СУ вышли на митинг с требованием переселить их в безопасное место. Тогда власти заявили, что вопрос о переселении «будет решаться на правительственном уровне и рассматриваться в приоритетном порядке наряду с другими аналогичными жилыми зонами». Но пока власти не решили вопрос о переселении.