В казахском приграничном селе Масанчи с преимущественно дунганским населением произошел конфликт местных жителей и прибывших неизвестных. Известно о восьми погибших, сожженных домах жителей Масанчи, казахские власти просят не поддаваться на провокации. Рассказываем, что уже известно.

Видео в соцсетях

Вечером 7 февраля в соцсетях и мессенджерах распространилось видео с пожаром. Рассылавшие видео пользователи писали, что в Кордае на границе Казахстана и Кыргызстана произошел конфликт между казахами и дунганами.

В тот же период времени президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Кордайском районе произошла групповая драка, но полиция «нормализовала ситуацию».

В Кордайском районе Жамбылской области произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) February 7, 2020

Позже президент Токаев также назвал произошедшее в Масанчи «стычкой», а полиция сообщила, что конфликт начался, когда на окраине собрались «около 70 агрессивно настроенных жителей».

«Провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее на видео, через мессенджеры и социальные сети они призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки. В результате из соседних населённых пунктов прибыло ещё около 300 человек», – сказал глава казахского МВД Ерлан Тургумбаев. По его словам, конфликтами также были охвачены сёла Аухатты и Булан-Батыр. Причины конфликта пока неизвестны.

Из Казахстана в Кыргызстан

Утром 8 февраля в Масанчи. Фото: Азаттык Казахстан

Погибли как минимум восемь человек, десятки человек получили огнестрельные ранения, многие здания сожжены, а в соцсетях представители дунганской диаспоры просят дунган Кыргызстана принять в своих домах пострадавших жителей Масанчи. Казахское село Масанчи находится у кыргызской границы.

Кыргызская погранслужба подтвердила, что на КПП «Кен-Булун-автодорожный» и «Токмок-автодорожный» увеличился поток людей, переходящих с территории Казахстана в Кыргызстан. В основном это женщины и дети.

Казахские СМИ и власти не упоминают национальностей пострадавших и нападавших и просят население не поддаваться провокациям. По факту конфликта задержали около 50 человек, начато досудебное расследование по статьям, связанным с массовыми беспорядками и убийством. Также начато досудебное производство по статье «Хулиганство». Организована комиссия, которая должна оценить ущерб и организовать похороны погибших.