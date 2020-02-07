Семья Таланта Онурова, которого подозревают в организации теракта в московском метро, сообщила о давлении со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности России.

Они утверждают, что Онурова вынуждают отказаться от адвоката.

«Сотрудники ФСБ все время находятся рядом с ним. Талант боится что-либо сказать при них — они оказывают на него давление. Из-за страха и давления он охотно соглашается на продление срока», — рассказала «Клоопу» родственница Онурова.

По словам родственницы Онурова, на прошедшем в конце января суде кыргызстанца обвинили еще по двум статьям — в том числе в создании «террористической группы» в Телеграме. Все это она рассказала, ссылаясь на адвоката Онурова.

Адвокат Онурова Вадим Захаряев не смог подтвердить сказанное ею из-за подписки о неразглашении. Тем не менее юрист сообщил, что кыргызстанец против общения с журналистами.

«К сожалению, на данный момент я вам ничего не могу сказать. Против его позиции я идти не могу. Все, что говорит сестра Таланта, я не могу подтвердить или опровергнуть», — говорит адвокат.

Близкие не верят в вину Онурова. Они утверждают, что обращались к властям Кыргызстана и в различные учреждения — но не увидели реакции.

«Мы обращались во все органы: в МВД, МИД и даже омбудсмену Кыргызстана. Везде нам сказали написать заявление. Мы написали, но нет никакого толка», — говорит женщина.

В МИДе отказались от комментариев.

«Он хотел слышать, хотел быть полноценным»

Близкие глухонемого кыргызстанца рассказали, что он уехал в Москву зарабатывать на слуховой аппарат и почти сразу был задержан за якобы хулиганство. Действительно, согласно документам кыргызстанец был задержан по этой статье почти сразу после прибытия в Москву и был помещен в изолятор. Кроме того, почти все свое время пребывания в Москве Онуров провел в изоляторах и его семье непонятно, когда он мог совершить все то, что ему приписывает обвинение.

«Так как он плохо слышит, то естественно, что говорит очень громко, активно размахивает руками, жестикулирует. Очень вспыльчивый. И мы думаем, что в поле зрения правоохранительных органов он попал именно по этой причине, так как его задержали за мелкое хулиганство», — говорила мать Онурова.

Ранее адвокат подтвердил “Клоопу”, что Онуров приехал в Москву чтобы заработать на слуховой аппарат.

«Он хотел слышать, хотел быть полноценным, этим должно было его обеспечить государство. 700 миллионов долларов позволили бы купить много слуховых аппаратов» — сказал адвокат, очевидно ссылаясь на журналистское расследование о выводе из Кыргызстана суммы более 700 миллионов долларов.

Талант Онуров находится в Бутырском следственном изоляторе №2 города Москвы. Суд продлил срок содержания Онурова под стражей еще на месяц. Расследование по делу Таланта Онурова ведет Следственное управление по Юго-Западному административному округу города Москвы.

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