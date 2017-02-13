Юникод зарегистрирует новый графический знак сома только через год, если население и организации будут им активно пользоваться.

Представитель кыргызского Нацбанка Медина Аширалиева сказала Kloop.kg, что графический знак сома может появиться в мировой кодировке — Юникоде — только после начала его широкого использования населением или организациями. Пока новый символ сома не может пройти там регистрацию.

«Мы получили требования от Юникода, чтобы зарегистрировать знак, нужно его активное использование населением. Было принято решение рекомендовать коммерческим банкам и кредитным учреждениям, юридическим и физическим лицам использовать символ везде, где им можно заменить слово “сом”», — сказала она.

По словам Аширалиевой, новый знак сома был специально разработан для практического использования и удобства граждан.

«Новый знак кыргызской валюты прост в использовании, его легко набрать на клавиатуре. А значит, он легко приживется среди общественности», — считает Аширалиева.

Аширалиева сообщила, что для разработки знака сома был проведен конкурс среди дизайнеров, которые представили свои версии символа. По правилам конкурса, новый графический знак должен был состоять из заглавной буквы слова «сом» и знака подчеркивания, который обозначает «стабильность валюты».

Всего было представлено 10 работ конкурсантов, среди которых рабочая группа, состоящая из работников Нацбанка, выбрала концепции двух дизайнеров — Николая Бондаря и Аваза Узубекова — и наградила их памятными серебряными монетами банка.

Лидером конкурса стал дизайн графического знака, представленный самим Нацбанком.

Юникод (англ. Unicode) — это универсальный стандарт кодирования символов, который позволяет предоставить знаки всех языков мира.

Чтобы зарегистрировать новый знак в Юникоде, нужно его повсеместное использование. Так, японские символы «эмодзи» были добавлены в таблицу кодов только потому, что ими обширно пользовались японские операторы.

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