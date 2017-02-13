Запечатленное на фото убийство российского посла в Турции стало снимком года по версии World Press Photo. Его автор — фотограф «Ассошиэйтед Пресс» Бурхан Озбилиджи.

Главный член жюри конкурса Стюарт Франклин назвал снимок фотографа Бурхана Озбилиджи «невероятно жесткой новостной фотографией». Но сам Франклин заявил, что не хотел присуждать фотографии номинацию «Снимок года».

«Я голосовал против. Извини, Бурхан. Это фотография убийства, убийца и убитый на одном изображении, это так же проблематично публиковать с моральной точки зрения, как сцены обезглавливания», — цитирует его слова газета «Гардиан».

На переднем плане снимка изображен 22-летний офицер полиции Мерт Алтынташ с пистолетом в руке, а на заднем — застреленный им посол России в Турции Андрей Карлов.

Другой член жюри независимая журналистка из США Мари Кальверт считает, что победившая фотография отражает «ненависть нашего мира».

«Наш выбор пал именно на этот снимок, поскольку он не только является очень эмоциональным, но и действительно отражает ненависть нашего мира», — сказала она.

На конкурс World Press Photo этого года прислали работы 5034 фотографа из 125 стран мира.

Убийство Карлова было совершено 19 декабря в Анкаре на открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки».

Во время речи Карлова работавший на мероприятии охранником Мерт Алтынташ выстрелил ему в спину на глазах у всех присутствующих. Ещё трое посетителей были ранены.

Согласно видеозаписи убийства, нападавший кричал, что “мстит за Сирию и за Алеппо”.

Россия признала убийство Карлова международным актом терроризма.

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