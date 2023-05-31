В Бишкеке по делу о подкупе голосов на выборах в одномандатном Ленинском округе задержаны два человека, работавших в штабе кандидатки Дамиры Ниязалиевой. Об этом 31 мая «Клоопу» сообщили в ГУВД Бишкека.

По их данным, дело по факту подкупа голосов избирателей возбудили 29 мая. В тот же день в штабе Ниязаливой милиция провела обыск.

В милиции тогда сообщили, что обыск провели на основании уголовного дела, которое возбудили по факту распространенного аудио в соцсетях.

По данным «Азаттык», днем 29 мая в соцсетях распространилось аудио разговора, якобы Ниязалиевой с мужчиной. Люди на записи предположительно обсуждали подкуп избирателей на выборах депутата по Ленинскому району.

Ниязалиева заявила о своей непричастности к этому аудио, заявив, что это «монтаж».

Досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу прошли в Бишкеке 28 мая. По предварительным результатам голосования, на выборах лидировала кандидатка Дамира Ниязалиева.

В 2007-2010 годы Ниязалиева уже была депутаткой Жогорку Кенеша. После революции 2010 года она исполняла обязанности главы Минздрава. В том же году ее избрали депутатом от партии СДПК.

В 2014-2016 годы, во время президентства Алмазбека Атамбаева, Ниязалиева занимала пост вице-премьер министра. В 2021 году Ниязалиева была кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по одномандатному округу из Кочкора, но не смогла набрать достаточное количество голосов.