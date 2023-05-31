Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 31 мая в третьем чтении приняли законопроект «О государственном языке Кыргызстана».

В пресс-службе парламента сообщили, что законопроект направлен на установление правовых основ применения госязыка и осуществления государственной языковой политики.

«Официальные документы и нормативные правовые акты на государственном языке считаются оригиналом», — отметили в Жогорку Кенеше.

Что еще предусмотрено в проекте закона?

Новый законопроект о госязыке инициировал Кабинет министров, а его разработкой занималась Национальная комиссия по государственному языку.

Одним из основных изменений станет то, что кыргызский язык станет рабочим для органов государственной власти, местного самоуправления и госпредприятий.

Кроме этого кыргызский язык подлежит использованию:

в процессе подготовки и проведения выборов и референдумов;

в судопроизводстве, Вооруженных силах, правоохранительных органах;

при заключении международных договоров, участником которых является Кыргызстан;

при разработке нормативных правовых актов, делопроизводстве и документообороте;

в наименованиях госорганов, органов МСУ, учреждений и организаций всех форм собственности;

в географических наименованиях и названиях объектов топонимики, в именах;

в информации о товарах и услугах;

в работе нотариусов, при оформлении документов, удостоверяющих личность, изготовлении бланков свидетельств о госрегистрации актов гражданского состояния, оформлении документов об образовании и (или) о квалификации и иных бланков гособразца;

в сферах образования, науки, культуры, программах телевидения и радиовещания, СМИ, книгоиздании, пользовательских интерфейсах компьютерных программ и веб-сайтов, публичных мероприятиях, рекламе, транспорте, сфере обслуживания потребителей.

До принятия проекта закона депутат Дастан Бекешев говорил, что из него нужно убрать пункт о согласовании текста на госязыке для наружной рекламы с госорганом. По его словам, в этом пункте кроются коррупционные риски. Однако эту норму в документе оставили.

В документе также прописано, кто должен владеть государственным языком в обязательном порядке при исполнении своих обязанностей:

государственные и муниципальные служащие;

депутаты Жогорку Кенеша, депутаты местных кенешей;

служащие Нацбанка;

лица офицерского и начальствующего (среднего и высшего) состава органов внутренних дел и других правоохранительных органов, должностные лица других органов, которым присваиваются специальные звания;

лица рядового, сержантского и старшинского состава органов внутренних дел, которым присваиваются специальные звания;

судьи;

прокуроры;

адвокаты;

нотариусы;

руководители, сотрудники учебных заведений всех форм собственности;

педагогические, научно-педагогические и научные работники, кроме иностранцев или лиц без гражданства, которые приглашены в учреждения образования и/или научные учреждения и работают временно;

медработники государственных и муниципальных учреждений здравоохранения.

В законопроекте подчеркивается, что обязательность использования государственного языка не должна толковаться как отрицание или умаление права на пользование родными языками этносов Кыргызстана и другими иностранными языками.

Также в документе говорится, что алфавит кыргызского литературного языка и правила орфоэпии, орфографии утверждаются решением Жогорку Кенеша.