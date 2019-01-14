В Иране разбился самолет, летевший из Бишкека. Что известно

Фото: агентство “BELAAZ”

«Боинг-707» разбился возле Тегерана в 8:30 утра по местному времени (11:00 по Бишкеку). Изначально иранские СМИ сообщили, что самолет принадлежал Кыргызстану, но позже аэропорт «Манас» и иранская армия это опровергли. Всего на борту были 16 человек, выжить удалось лишь одному.

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Пресс-служба кыргызского аэропорта «Манас» сообщила, что на борту рухнувшего «Боинга» кыргызстанцев не было.

ОАО "МАМ" сообщает, что грузовой самолет Boeing 707-300, разбившийся под Тегераном, действительно летел из… Publicerat av Международный аэропорт Манас Måndag 14 januari 2019

Пресс-секретарь аэропорта «Манас» Алия Курбанова сказала журналисту «Клоопа», что рухнувший в окрестностях Тегерана самолет принадлежал иранской авиакомпании, а не кыргызской, как сообщали некоторые СМИ.

«Это был чартерный рейс, Бишкек — Тегеран — Пайан. “Боинг-707” сегодня в 7:16 утра вылетел из Бишкека в Пайан», — сказала Курбанова.

По информации агентства «РИА Новости», разбившийся самолет принадлежал иранским военным.

«Сегодня утром грузовой самолет “Боинг-707”, перевозивший мясо и летевший из Бишкека, во время экстренной посадки в аэропорту Альборз, выехал за пределы посадочной полосы, а после того, как врезался в ограничительную стену полосы, загорелся», — сообщило агентство.

Издание «Медуза» сообщило, что в самолете находились 16 человек, но выжить удалось лишь одному.

По предварительной информации, крушение произошло из-за ошибки пилота при посадке самолета. Затем «Боинг-707» задел пустовавший жилой дом и загорелся.

Над текстом работают: Дмитрий Мотинов

Рустам Халимов