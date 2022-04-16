Министерство экономики и коммерции предлагает ввести временные ограничения на вывоз наличных долларов из Кыргызстана. Проект вынесли на общественное обсуждение.

Согласно документу нельзя будет вывозить:

Более $5 000 нерезидентам и иностранным гражданам;

Более $10 000 резидентам и гражданам КР.

В проекте также говорится, что в случае превышения своего лимита резиденты и граждане Кыргызстана должны будут выплатить 10% от суммы, превышающей установленный лимит. Это, по мнению Минэконома, позволит увеличить поступления в республиканский бюджет.

Ведомство отмечает, что целью данного проекта является минимизация негативных последствий для импортозависимых отраслей экономики и внутреннего рынка страны, связанных с курсовыми скачками национальной валюты, сглаживание резкого повышения цен, а также насыщения страны иностранной валютой.