Кабинет министров объявил дни с 1 по 9 мая нерабочими. Об этом говорится на их официальном сайте.

Кабмин одобрил документ о переносе выходных в мае. Таким образом длинные каникулы обеспечены за счет переноса 30 апреля (рабочий день вместо 4 мая) и 14 мая (вместо 6 мая).

Это касается работников государственных и муниципальных учреждений, финансируемых из госбюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели.

В Кыргызстане 1 мая (День труда), 5 мая (День конституции) и 9 мая (День Победы) являются нерабочими днями.

9 мая в столице пройдет митинг-реквием на площади Победы (вечный огонь). В митинг-реквиеме поучавствуют ветераны войны и труженики тыла, а также жители и гости столицы.

«Также состоится церемония возложения венков, угощение солдатской кашей и шествие “Бессмертного полка”», — сообщили в Минобороны.