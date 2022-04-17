Бишкекский городской суд оправдал трех милиционеров, которых ранее обвиняли в злоупотреблении должностным положением и в укрывательстве преступления. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В Бишкеке 28 августа 2019 года произошла жестокая драка, в результате которой пострадали двое мужчин, один из них впал во временную кому кому.

Тогда милиционеры, приехавшие на место конфликта, задержали двух участников драки, а затем отпустили их. Мужчины скрылись, после чего их объявили в розыск.

В МВД начали внутреннее расследование в отношении милиционеров.

Позже выяснилось, что брат сбежавших мужчин работал майором в Чуйском ГУВД. По итогам следствия, он был уволен из милиции и водворен в СИЗО ГКНБ, а милиционеров, которые отпустили участников драки, обвинили в укрывательстве преступления.

Милиция разыскивала сбежавших участников драки около недели, однако 6 сентября разыскиваемые мужчины сами сдались властям. Их поместили в СИЗО, а обвиняемых милиционеров отправили под домашний арест.