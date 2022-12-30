Январь. Назира Айтбекова – об откровенных фото и ханжестве

В январе самым читаемым материалом «Клоопа» был текст о том, как известная актриса и телеведущая Назира Айтбекова обвинила в лицемерии и ханжестве критиков своих умеренно откровенных фотографий, выложенных в Instagram.

В ответ на попытки комментаторов пристыдить ее за фото в купальнике и халате (видны только ноги и живот) она заявила, что «у кыргызов стыд ограничивается лишь одеждой». Однако при этом им «не стыдно заниматься коррупцией в одежде, воровать, растаскивать госказну», считает актриса.

Те, кто ее критиковал, «голодные, как внутри, так и снаружи», считает она. Айтбекова призвала кыргызстанцев «не сидеть и говорить про менталитет и религию, а выходить из болота, расти, расширять мировоззрение — больше читать и путешествовать». Правда, где взять на путешествия деньги большинству сограждан, телеведущая не уточнила.

Также она призвала женщин не выходить замуж только из-за штампа в паспорте и кольца на пальце.

Пост Айтбековой вызвал большой резонанс среди подписчиков. Однако большинство комментаторов поддержало ее точку зрения.

Февраль. Россия напала на Украину

В феврале самой читаемой стала новость о полномасштабном нападении России на Украину, которая обновляется весь день. В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» объявил о начале «специальной военной операции» в Украине.

Путин тогда сказал, что цель операции – «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду». Он потребовал от украинских солдат сложить оружие и заявил, что Россия будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский в ответ заявил о введении военного положения на территории всей страны и разрыве дипломатических отношений с Россией. Он призвал россиян выступить против войны и отмечал, что США «уже начали оказывать международную поддержку» Украине.

Новый этап войны продолжается уже 10 месяцев и унес сотни тысяч жизней. Миллионы украинцев оказались беженцами, часть из них потеряла все в разрушенных до основания городах. Бегут из страны и россияне, опасаясь попасть под мобилизацию. Цели войны в заявлениях российских властей постоянно меняются – порой складывается ощущение, что они сами не знают, зачем ее начали. Украинским войскам, между тем, удалось переломить ситуацию и вернуть значительную часть захваченных противником территорий.

Март. Гаишники оштрафовали племянницу президента

В марте наибольшее внимание читателей привлекла новость о том, как сотрудники УПСМ оштрафовали Лазат Нуркожоеву – племянницу Садыра Жапарова – на 1000 сомов за парковку в неположенном месте и нарушение правил дорожного движения.

Нуркожоева – дочь Доолотбека Жапарова, брата президента. Внимание прессы девушка привлекла после своего дня рождения, который она с размахом отметила в одном из столичных отелей. На праздник пригласили ряд блогеров, а издание Super TV сделало репортаж с мероприятия.

В ноябре 22-летняя Нуркожоева запустила свой бренд одежды «Lamonte». Её отец пояснил журналистам, что деньги на открытие бизнеса семья «взяла в кредит», «не используя родственные связи с президентом».

Лазат Нуркожоева также известна как модель и «Мисс Кыргызстан-2020». Именно в этом году Садыр Жапаров возглавил страну.

Апрель. Жапаров призвал кыргызстанцев покупать золото

В апреле внимание читателей «Клоопа» больше всего привлекла новость о том, как в конце февраля Садыр Жапаров на фоне обесценивания сома и роста курса доллара обратился к кыргызстанцам с призывом покупать золото.

Тогда президент посоветовал тем, «у кого есть деньги», вкладываться в этот драгметалл вместо хранения капитала в деньгах, и отмечал, что «золото никогда не теряет своей ценности» (на самом деле нет – график за 10 лет показывает, что цены сильно колеблются – Ред).

Уже на следующий день Жапаров заявлял, что после его призыва «увеличилось количество людей, стоящих в очереди за покупкой золота в Нацбанке». В самом регуляторе сообщали, что кыргызстанцы действительно начали покупать больше золота.

Но позже цена обратного выкупа слитков, (по которой купившие золото могут продать его обратно Нацбанку), неуклонно начала падать.

Ажиотаж вокруг золота оказался выгодным государству: именно в апреле Садыр Жапаров объявил об окончательной национализации главного источника этого драгметалла в республике – рудника Кумтор.

Май. Танец живота в «Бишкекглавархитектуре»

В мае наибольший интерес у читателей вызвала еще одна новость, связанная с женским телом – в здании «Бишкекглавархитектуры» танцовщица исполнила танец живота.

Видео с танцем распространилось в соцсетях. Пользователи тогда задались вопросом, можно ли устраивать подобное в государственном учреждении.

В самом ведомстве заявили, что танец живота был сюрпризом для мужчин на 23 февраля от женской половины коллектива. А в здании учреждения танец устроили, чтобы сэкономить деньги и не арендовать другое помещение.

В главархитектуре добавили, что фуршет организовали за счет профсоюзных средств в обеденное время, а рабочий процесс не прерывался.

Июнь. Кыргызская Уитни Хьюстон

В июне больше всего на «Клоопе» читали новость о Бегимай Турусбековой, которая в столичном парке «Ынтымак» исполнила песню американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон “I have nothing”, а на утро уже сама проснулась звездой социальных сетей.

Тогда в интервью порталу Super.kg женщина рассказала, что ей 33 года и она из села Казарман Джалал-Абадской области, а в Бишкек они приехала на лечение.

По ее словам, после девятого класса она поступила в музыкальную училище имени Куренкеева и проучилась там три года. Параллельно Турусбекова пела в кафе, затем вышла замуж и родила ребенка – на этом ее сценическая карьера закончилась, чтобы через годы возродиться в соцсетях.

Июль. Поющая дива выступила на передаче Андрея Малахова

Читатели продолжили интересоваться дальнейшей судьбой Бегимай Турусбековой. В июне больше всего просмотров было у новости о том, как она встретилась с российским шоуменом Андреем Малаховым.

Кыргызстанка приняла участие в его развлекательной программе «Привет, Андрей!» Ранее съемочная группа телешоу приехала в Казарман для того, чтобы отснять сюжет о жизни Турусбековой.

Август. Задержание совладельца «Умут и Ко»

В августе больше всего просмотров набрал материал о задержании совладельца молокозавода «Умут и Ко» Журата Абдуллаева.

Госкомитет нацбезопасности задержал его 19 августа за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств. На работе и в доме мужчины провели обыски, где нашли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) с пулеметом.

В ГКНБ заявили, что мужчина «в повседневной жизни постоянно использует военную униформу (камуфляж) и имеет склонности к проявлениям агрессии, что подталкивало его к приобретению и незаконному хранению вооружения».

В итоге Первомайский райсуд признал Абдуллаева виновным по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» и взыскал с него штраф в 100 тысяч сомов. Да, за владение броневиком.

Сентябрь. Резкий скачок цен на авиабилеты из России в Кыргызстан

В сентябре внимание читателей больше всего привлекла новость о том, что стоимость авиабилетов из России в Кыргызстан невероятно выросла на фоне бегства россиян за границу из-за мобилизации.

Тогда, по данным сервиса Aviasales, билет на прямой рейс из Москвы в Бишкек стоил больше 300 тысяч (!) сомов. Билеты по приемлемым ценам можно было найти только с пересадками, а позже билетов в продаже не оказалось и вовсе.

Рост стоимости билетов начался после того, как президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о «частичной» мобилизации в армию на фоне войны с Украиной. Многие россияне пытались избежать призыва и уезжали в безвизовые страны, включая государства Центральной Азии.

В ноябре и декабре, по данным Aviasales, цены на билеты из Москвы в Бишкек вернулись на уровень января 2022 года.

Октябрь. Где пройдет новая граница Кыргызстана после передачи Кемпир-Абада Узбекистану?

Секретный договор о передаче Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану будоражил кыргызское общество всю осень.

Тогда журналисты «Клоопа» объехали устья трех рек, впадающих в водоем, поговорили с жителями сел и, на основе топографических данных, составили приблизительные карты новой границы, которая может лишить кыргызстанцев большого количества плодородных земель. Этот материал стал самым популярным за октябрь.

В конце месяца десятки политиков и активистов, которые критиковали передачу водохранилища и создали комитет по его защите, были арестованы. Их обвинили в «организации и подготовке к массовым беспорядкам, с последующим противозаконным захватом власти». Они до сих пор под стражей.

Ноябрь. Расследование о семейном фармбизнесе чиновника Минздрава

В ноябре читатели «Клоопа» сильнее всего заинтересовались расследованием о том, как родственники начальника одного из департаментов Минздрава Нурдина Кагаздиева периодически побеждают в медицинских тендерах на миллионы сомов – в отдельных случаях за счет того, что соревнуются между собой.

Независимые журналисты изучили тысячи тендеров и выяснили, что за шесть с половиной лет компании, связанные с родственниками Кагаздиева, выиграли тендеры на сумму более 350 млн сомов. При этом журналисты обнаружили «имитацию конкуренции» и конфликт интересов между поставщиком и закупающей организацией.

Всего журналистам удалось обнаружить как минимум шесть компаний, которыми руководили либо владели родственники Кагаздиева, среди которых – его отец, двоюродная сестра, двоюродный брат, тетя и сестра жены.

Декабрь. Сделаем английский вторым языком в Кыргызстане

В декабре популярным стал материал о том, что «Клооп» запускает образовательный проект «Окутул», цель которого — дать людям, говорящим на кыргызском языке, возможность учить английский без необходимости знания русского.

Над «Окутул» работает опытная команда учителей, программистов и координаторов, которая будет постоянно пополнять и обновлять базу уроков.

Проект создан для того, чтобы английский язык стал вторым по популярности языком в Кыргызстане, вытеснив с этой позиции русский. Таким образом, страна будет не только развиваться, но и сможет отстоять свою независимость.

Весь 2022 год мы вместе с нашими читателями следили за событиями, происходящими в Кыргызстане. Спасибо вам за то, что остаетесь с нами и поддерживаете команду «Клоопа»! С Новым годом!