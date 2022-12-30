Государственная налоговая служба опубликовала декларации политиков Кыргызстана за 2021 год. Первым в этом списке значится президент Садыр Жапаров.

Согласно документу, Жапаров в 2021 году заработал 997 тысяч сомов, а его близкие родственники не заработали ничего.

В декларации президента говорится, что он владеет земельным участком сельхоз назначения размером 0,6 га — другого имущества у Жапарова нет. Единственная недвижимость ближайших родственников президента, согласно документу – единственный гараж площадью 17,2 кв.м.