На заседании 14 марта профильный комитет парламента одобрил в первом чтении поправки в законы «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления» и «О статусе столицы». Законопроектом предлагается ввести прямые выборы мэра Бишкека.

Один из инициаторов поправок, депутат Жанар Акаев отметил, что горожане должны иметь возможность участвовать в управлении городом и сами выбирать мэра.

«За последние два года в Бишкеке было уже восемь новых мэров. Жители города не успевают запоминать имя нового. Мы считаем, что горожане сами должны избирать мэра. Пусть перед этим кандидаты представят свои программы, как будут развивать город и решать проблемы, в том числе бороться со смогом […] Мэром должен становится человек с программой и пониманием как решать проблемы города», — сказал он.

Депутат считает, что в будущем прямые выборы должны быть во всех городах страны.

Однако, по словам Акаева, против прямых выборов мэра в Бишкеке выступил Кабинет министров. Он сообщил, что Кабмин дал отрицательное заключение к законопроекту и обосновал это тем, что прямые выборы могут привести к нестабильности.

«Я считаю, что прямые выборы, наоборот, приведут к стабильности, потому что горожане сами будут выбирать мэра», — сказал он.

Фракция Жогорку Кенеша «Альянс» вынесла на общественное обсуждение законопроект о прямых выборах мэра Бишкека в ноябре 2022 года. В документе говорится, что мэр Бишкека избирается жителями столицы, «обладающими избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на срок созыва Бишкекского городского кенеша».

До октября 2021 года мэры городов избирались депутатами горкенеша, кандидатов выдвигали фракции и премьер-министр. Однако позже был подписан закон о местной госадминистрации и органах местного самоуправления, по которому мэры городов республиканского и областного значений назначаются президентом.