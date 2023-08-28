Прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В документе говорится, что причина иска – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Согласно заявлению, «Клооп Медиа» не значится в государственном реестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации, хотя указано «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».

При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

В заявлении сказано, что Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) провел следствие по материалам, опубликованным «Клоопом» в разное время. После этого он пришел к выводу, что публикации издания «направлены на резкую критику проводимой политики действующей власти. Более того, большая часть публикаций носит сугубо негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов».

Согласно документу, еще в ноябре 2021 года ГКНБ начал досудебное производство в отношении публикации «Клоопа» по факту «публичных призывов к захвату власти» и провел несколько «судебно-психолого-психиатрических экспертиз» материалов «Клоопа», которые заключили, что они «содержат в себе скрытые манипуляции мнением общества, которому навязывают не соответствующие действительности негативные процессы и создают оппозицию любым начинаниям действующего правительства».

При этом интересно, что одной из публикаций, которые якобы анализировала судебная экспертиза – под названием «Мигранты спасают Юг Кыргызстана» – на сайте и в соцсетях «Клоопа» нет вообще.

В чем еще прокурор обвиняет «Клооп»?

Прокурор города Эмильбек Абдыманнапов, вступивший в эту должность в конце июня 2023 года, выдает в своем исковом заявлении несколько любопытных перлов:

Жители Баткенской области уезжают за рубеж и в другие регионы Кыргызстана из-за публикаций «Клоопа».

«Следствием негативного влияния Клооп на социально-экономическую обстановку в приграничных регионах Баткенской области является то обстоятельство, что не уменьшается поток внутренней и внешней миграции оттуда».

«Клооп» то ли превозносит, то ли унижает представителей «русской нации».

«[В изученных экспертизой материалах «Клоопа»] имеются высказывания содержащие пропаганду неполноценности граждан Кыргызской Республики по сравнению с русской нацией» и «имеются высказывания, которые носят враждебный унизительный характер в отношении граждан русской национальности».

«Репортажи» «Клоопа» вызывают у читателей «психические расстройства», «сексуальные аномалии», и наркозависимость.

«”Клооп” своими репортажами напрямую оказывает негативное эмоционально-психологическое воздействие на общество, тем самым генерируя эмоции страха, тревоги, отчаяния, паники у огромной массы людей, постоянно ощущая неустойчивость и неопределенность социального положения, теряют уверенность в свои силы и надежды на будущее. Постепенно их уделом становятся духовная подавленность, безысходность, тоскливое ожидание наступления жизненного краха, приводящие к развитию социально-стрессовых психических расстройств с агрессивно-криминальным поведением, сексуальными аномалиями, химическими и нехимическими формами аддикции, суицидальной настроенностью и другими нарушениями социальной адаптации».

С полной версией искового заявления можно ознакомиться по ссылке или ниже:

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

О ликвидации ОФ «Клооп. Медиа» в связи с осуществлением деятельности выходящей за рамки предусмотренным уставом, согласно абзацу 2, ч.2 ст. 96 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики.

Согласно ст. 105 Конституции Кыргызской Республики, надзор за точным и единообразным исполнением законов и иных нормативных правовых актов осуществляется прокуратурой Кыргызской Республики. В соответствии со ст.41 конституционного Закона Кыргызской Республики «O прокуратуре Кыргызской

Республики», прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Кыргызской Республики вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

В соответствии с требованиями ст.48 ГПК Кыргызской Республики, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц или неопределенного круга лиц, а также вступить в дело, рассматриваемое в суде, если этого требует охрана прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, государственных или общественных интересов.

Так, по результатам проведенных ГУ ГКНБ КР по г.Бишкек оперативно-следственных мероприятий в отношении ОФ «Клооп. Медиа» установлено, что интернет портал с доменом «Kloop.kg» проводит свою работу в рамках зарегистрированного в 2006 году в Министерстве Юстиции КР общественного фонда «Клооп Медиа», при этом, публикуемые на сайте и в социальных сетях материалы направлены на резкую критику проводимой политики действующей власти. Более того, большая часть публикаций носит сугубо негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных муниципальных органов.

К примеру:

«Демократы-политологи и двуликий Центризбирком. Как «Клооп» анализировал данные о выборах и что обнаружил?».

«Героические наблюдатели «Клоопа» – кто они?

«Переписывать итоги голосования в Кыргызстане законно – анализ выборов и референдум 11 апреля».

«Двуликий Центризбирком. Почему отмена итогов выборов должна была коснуться референдума?»

«Уважаемый Садыр Нуркожоевич…? Что заставила ЦИК отменить итоги апрельских выборов?».

«Бандит не виноват, розыгрыш квартиры — не подкуп.

Как ЦИК избирательно реагирует на нарушения».

«Как правильно обжаловать нарушения на выборах — памятка от «Клоопа».

«Гендерные квоты: возможность для партии попасть во власть или шанс для женщин войти в политику?».

«Компьютер не обманешь, а человека легко. Почему референдумы в

Кыргызстане проводятся вместе с выборами?».

«Я никогда не просила вас ни за кого голосовать, но тут очень прошу.

Почему домкомы занимаются подкупом и незаконной агитацией».

Согласно ответа исполняющего обязанности Генерального директора компании “Азияинфо” Б.Спицина, согласно базе данных доменных имен зоны KG, доменное имя KLOOP.KG делегировано общественным фондом «Kloop.Media» (Клооп Медиа), дата создания записи 03.07.2006г, дата окончания оплаченного периода 15.07.2024г.

02 ноября 2021 года со стороны ГУ ГКНБ Кыргызской Республики г.Бишкек было зарегистрировано досудебное производство No 03-828-2021-000202 в отношении публикаций общественного фонда «Kloop. Media» (новостной портил Kloop.kg) с предварительной квалификацией преступления, предусмотренного ст.327ч.2.п.1 УК Кыргызской Республики (в редакции от 2017 года), по факту публичных призывов к захвату власти.

В результате анализа публикаций отмеченного новостного портала были собраны ряд публикаций, в последующем ГУ ГКНБ Кыргызской Республики по г.Бишкек назначены соответствующие судебные экспертизы, согласно заключения судебно-психолого-психиатрической экспертизы от 11 ноября 2022 года публикации «Клооп. Медиа» содержат в себе скрытые манипуляции мнением общества, которому навязывают не соответствующие действительности негативные процессы и создают оппозицию любым начинаниям действующего правительства. В связи с необходимостью установления конкретных публикаций, указывающих на вышеуказанные признаки, был направлен запрос в Республиканский центр психиатрии и наркологии.

Помимо этого, по собранным дополнительным материалам была назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, и по результатам данной экспертизы от 29 марта 2023 года экспертами-психиатрами вынесено заключение с указанием конкретных публикаций о том, что в публикациях: «имеются прямые и скрытые приемы, которые целенаправленно способны формировать негативное мнение в отношении проводимой политики действующей власти КР государственной программы в целом», «имеется пропаганда отрицательного настроя с целью деформирования мышления населения от общепринятых норм и стандартов», «данные публикации могут не только привести к росту социально-психологической напряженности в обществе, но и привести к негативному искажению восприятия действующей власти народом».

Особо стоить отметить заключение экспертов-психиатров в отношении публикации под названием «Мигранты спасают Юг Кыргызстана», где они пришли к выводу, что главной особенностью Баткенской области является наличие спорных территорий, которые служат причиной перманентно происходящих вооружённых конфликтов с соседним государством. КЛООП, проявляя политическую близорукость и не заботясь о государственных интересах, вещая о проблемах Баткенской области, намерено игнорирует усилия государственных структур Кыргызской Республики по стабилизации социальной и экономической обстановки в приграничных регионах и целенаправленно формирует у местного населения мнения о слабом или полном отсутствии контроля государства в приграничных территориях. Следствием негативного влияния КЛООП на социально — экономическую обстановку в приграничных регионах Баткенской области является то обстоятельство, что не уменьшается поток внутренней и внешней миграции оттуда. Если учесть статистические данные, которые свидетельствуют о том, что плотность населения в приграничных регионах Баткенской области в три раза меньше аналогичной категории сопредельной территории соседнего государства и имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему снижению, то всем становится понятно, что деятельность КЛООП полностью отвечает целям сопредельного государства, которое хочет изменить демографическую ситуации в Баткенской области в свою пользу.

Таким образом, тиражируемая КЛООП ложная или дискредитирующая информация о деятельности государственных органов, вызывает у населения страны появление недоверия к государственной власти и способствует росту политической нестабильности, ослаблению и расшатыванию конституционного строя. Кроме этого, КЛООП своими репортажами напрямую оказывает негативное эмоционально-психологическое воздействие на общество, тем самым генерируя эмоции страха, тревоги, отчаяния, паники у огромной массы людей, постоянно ощущая неустойчивость и неопределенность социального положения, теряют уверенность в свои силы и надежды на будущее. Постепенно их уделом становятся духовная подавленность, безысходность, тоскливое ожидание наступления жизненного краха, приводящие к развитию социально-стрессовых психических расстройств с агрессивно-криминальным поведением, сексуальными аномалиями, химическими и нехимическими формами аддикции, суицидальной настроенностью и другими нарушениями социальной адаптации.

В предоставленных материалах в публикациях КЛООП имеются психологическое воздействие на сознание и мышление граждан. Постоянные негативные высказывания, видеоролики и комментарии способны изменить восприятие большей части населения Кыргызстана, а именно – вызвать недовольство властью и государственной программой. Население становится «зомбированным», что является очень удобным, при организации митингов и революций. Это может возникнуть в любой момент по типу «последней капли», когда большая часть населения будет готова к противоборству с существующей законодательной программой, к чему КЛООП и стремится, публикуя на постоянной основе компрометирующие материалы и репортажи.

Согласно заключения комплексной научно-политологической И лингвистической экспертизы N001407 от 10 апреля 2023 года в отношении аналогичных публикаций «Клооп. Медиа» эксперт Судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики отмечает, что в публикациях ОФ «Клооп.Медиа»: «используется прием намеренного сталкивания фактической информации и средств субъективной модальности осуждения», «Коммуникативная цель статьи – убеждение адресатов посредством сообщения отрицательной информации», «убеждение необходимости отрицательного отношения к связям с Россией». Также согласно выводам эксперта СЭС при МЮ Кыргызской Республики, «предоставленные на исследование материалы не содержат лингвистических признаков возбуждения расовой, этнической, национальной, религиозной или межрелигиозной вражды (розни)», при этом «исследованный материал содержит лингвистические признаки косвенного призыва» и «предоставленный на исследование материал носит публичный характера и преследует определенную коммуникативную цель, а форма выражения этой цели являются фактологическими утверждениями».

Помимо этого согласно заключению научно-политологической экспертизы, в предоставленных материалах содержатся публикации (высказывания): «которые могут привести к национальной вражде», «адресованы обществу с целью создания определенного негативного мнения обществе», «имеются высказывания содержащие пропаганду неполноценности граждан Кыргызской Республики по сравнению с русской нацией» и «имеются высказывания, которые носят враждебный унизительный характер в отношении граждан русской национальности» и т.д.

Вместе с тем, анализ устава ОФ «Клооп. Медиа» показал, что «предметом деятельности фонда является развитие журналистики в КР путем достижения и реализации своих целей и задач, где отмечено повышение информированности молодежи о социально-политических, экономических процессах в Кыргызской Республики, а также предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов. По полученным сведениям Министерства юстиции Кыргызской Республики за No13-3/2498 от 11 марта 2023 года, ОФ «Kloop Media» является некоммерческой организацией, не имеет членства и создан Учредителями для достижения целей, предусмотренных в своем Уставе. Согласно ч.2 ст.13 Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях» предусмотрена норма, согласна которой ограничения отдельных видов деятельности некоммерческих организаций могут быть установлены только законом. В случаях, установленных законом, отдельные виды деятельности осуществляются при наличии лицензии или специального разрешения. Таким образом, деятельность ОФ «KloopMedia», т.е. распространение информации (функции СМИ) никак не отмечена в уставе объединения, что является осуществлением деятельности, выходящей за рамки ее устава, что также подтверждается показаниями ведущего специалиста Чуй-Бишкекского управления юстиции.

Согласно абзацу 3 ст.6 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» распространение средства массовой информации допускается после его регистрации. При этом необходимо отметить, что в государственном реестре средств массовой информации МЮ Кыргызской Республики «Kloop Media» B качестве зарегистрированного, перерегистрированного или прекратившего свою деятельность средства массовой информации не значится.

В соответствии с абзацем 2 ч.2 ст.96 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики — юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательства, либо при систематическом осуществлении деятельности, противоречащей уставным целям юридического лица, в случае отзыва лицензии у банков, финансово-кредитных организаций или учреждений, для которых осуществление операций, установленных в лицензии, является единственным разрешенным видом деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Наряду с этим, согласно ст.97 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего решения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательства, либо при систематическом осуществлении деятельности, противоречащей уставным целям юридического лица. Отдельного внимания требует тот факт, что на официальном сайте Национального фонда в поддержку демократии (NED – финансируется конгрессом (ША) опубликован отчет по выделенным грантам за 2021 год, где отмечается что, представители NED выделили ОФ «Клооп Медиа» свыше 50 млн. сомов на «содействие в проведении свободных и честных выборов». При этом согласно налоговой декларации за 2021 год, ОФ «Клооп Медиа» указывает о получении 25 639 490 сомов в качестве грантов и благотворительной помощи, что вдвое меньше от указанной суммы со стороны представителей NED и свидетельствует о возможном сокрытии крупной суммы денежных средств, использование которых в настоящее время остается неизвестным. Учитывая вышеизложенные факты, руководствуясь ч.1 ст 26 конституционного Закона Кыргызской Республики «О прокуратуре Кыргызской Республики», ч.2 ст.96 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики, ст.ст.4,48,134 ГПК Кыргызской Республики.

Прошу

О ликвидации ОФ «Клооп. Медиа» в связи с осуществлением деятельности выходящей за рамки предусмотренным уставом, согласно абзацу 2, ч.2 ст.96 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики.

Приложение: 1. Копии материалов уголовного дела N° 03-828-2021-000202 в 2-х томах, том -1 на 200 листах, том-2 на 75 листах; 2. Квитанции об отправке копии искового заявления сторонам по делу.