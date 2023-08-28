Супруга первого свергнутого президента Аскара Акаева Майрам Акаева провела аш (поминки) своей мамы в одном из ресторанов Бишкека. Об этом написали несколько СМИ.

В социальных сетях распространилось видео с ресторана. В нем можно увидеть как Акаева пожимает руки гостям.

«Клооп» связался с соратником Акаевых Бекболотом Талгарбековым для получения комментария. Талгарбеков ответил, что «не владеет информацией».

Майрам Акаева впервые после «тюльпановой революции» прилетела в Кыргызстан в январе прошлого года.

Возвращение Аскара Акаева

Аскар Акаев первый свергнутый президент Кыргызстана. Он правил страной более 15 лет. Он был свергнут в марте 2005 года, после так называемой «тюльпановой революции».

Толчком к революции послужили парламентские выборы, которые были признаны международными наблюдателями нечестными. Акаева также обвиняли в том, что он назначал своих родственников на высокие должности.

После прихода к власти Садыра Жапарова, через 16 лет Акаев прилетел в Кыргызстан. В августе 2021 года он был допрошен в ГКНБ по делу о коррупции по проекту «Кумтор». Некоторые политики призвали не забывать о совершенных им преступлениях во время 15-летнего правления.

13 января этого года в Генпрокуратуре заявили, что уголовное дело связанное с «Кумтором» в отношении Аскара Акаева прекращено за истечением срока давности.

Акаев вместе с семьёй сейчас живёт в России куда сбежал после революции 2005 года — первой насильственной смены власти в истории независимого Кыргызстана. Именно тогда Акаева свергли с его поста президента.

В настоящее время Акаев работает главным научным сотрудником Института математических исследований сложных систем МГУ. Он говорил, что после выхода на пенсию вернется в Кыргызстан.

Автор: Рустам Турсунбеков

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Майрам Акаева впервые после «тюльпановой революции» прилетела в Кыргызстан